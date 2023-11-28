В Алтайском крае глава регионального минздрава сохранил пост
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении на должность министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. Таким образом, господин Попов сохранил свой пост, который занимает с 2018 года. К своим обязанностям он приступит 29 ноября.
Фото: zdravalt.ru
Заместителями министра здравоохранения региона назначены Наталья Ивановна Белоцкая и Виталий Лазарев. Также глава региона назначил замначальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Александра Барышникова.
В конце сентября Виктор Томенко произвел кадровые назначения в правительстве Алтайского края. Тогда сообщалось, что Виталий Снесарь продолжит работать зампредседателя правительства края.
Формирование правительства Алтайского края проходит после вступления господина Томенко в должность губернатора.