В Алтайском крае глава регионального минздрава сохранил пост

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении на должность министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. Таким образом, господин Попов сохранил свой пост, который занимает с 2018 года. К своим обязанностям он приступит 29 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: zdravalt.ru Фото: zdravalt.ru

Заместителями министра здравоохранения региона назначены Наталья Ивановна Белоцкая и Виталий Лазарев. Также глава региона назначил замначальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Александра Барышникова.

В конце сентября Виктор Томенко произвел кадровые назначения в правительстве Алтайского края. Тогда сообщалось, что Виталий Снесарь продолжит работать зампредседателя правительства края.

Формирование правительства Алтайского края проходит после вступления господина Томенко в должность губернатора.

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Александр Киселев