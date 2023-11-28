Набиуллина: банковский сектор вернулся в форму

Российский банковский сектор вернулся в хорошую форму и теперь пришло время думать о его развитии. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, рассуждая о принципах клиентоцентричности финансовых организаций в рамках конференции «Фокус на клиента».

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«С одной стороны банки вернулись в хорошую форму и самое время подумать о развитии и будущем. С другой стороны мы видим, что руководители многих банков устойчиво декларируют приверженность ценностям клиентоцентричности. Это очень важно для финансового рынка и банковского сектора»,— заявила госпожа Набиуллина. Конференция транслировалась на сайте Банка России.

Глава регулятора отметила, что финансовый рынок прошел «значительную дистанцию» на встречу клиенту. «Банковский сектор и финансовый сектор уходят в цифру. Удобные сервисы становятся качественной характеристикой для нашего финансового сектора»,— указала она.

В то же время Эльвира Набиуллина подчеркнула, что «ситуация далеко не идеальная». По ее словам, регулятор фиксирует жалобы на «скрытые уловки», продажи инвестиционных продуктов «с непонятными характеристиками», а также навязывание услуг. Госпожа Набиуллина указала, что важна не только прибыль «здесь и сейчас», но и создание доверия на рынке и долгосрочная лояльность потребителей. Все это, по ее словам, является необходимым условием для финансовой устойчивости компаний и сектора.

В 2022 году российский банковский сектор на фоне санкций получил прибыль в размере 203 млрд руб. По итогам 2023 года Банк России ожидает прибыль российских банков на уровне 2,9–3 трлн руб. С начала года сектор уже заработал 2,9 трлн руб. Несмотря на это чистая прибыль банковского сектора снижается второй месяц подряд, упав ниже 300 млрд руб. еще в сентябре (296 млрд руб.) и составив 256 млрд в октябре. По итогам прошедшего месяца сразу два крупных российских банка попали в список убыточных.

Подробнее — в материале «Ъ» «Системно значимые убыли».

Милена Костерева