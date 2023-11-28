Системно значимые убыли

Банк «ФК Открытие» неожиданно по итогам октября занял первое место по размеру убытков, свидетельствует его отчетность. Не первый раз в список убыточных банков по итогам месяца попадает РСХБ. Несмотря на высокие доходы других игроков, их дальнейший рост будет сдерживаться, и одна из причин — продолжительная жесткая борьба ЦБ с рискованным кредитованием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как следует из 101-й формы отчетности, которую изучил “Ъ” (опубликована ЦБ 27 ноября), в октябре сразу два системно значимых банка попали в список убыточных, а один из них даже возглавил его. Согласно расчетам “Ъ”, «ФК Открытие» в октябре стал лидером по убыткам, получив отрицательный результат в 10,55 млрд руб. Россельхозбанк (РСХБ) получил 4,6 млрд руб. чистого убытка за месяц и занял третье место в антирейтинге. Впрочем, оба банка накопленным итогом в плюсе: «ФК Открытие» заработал за десять месяцев 2023 года 39,4 млрд руб., РСХБ — 29,6 млрд руб. В банках не ответили на запрос “Ъ”.

В топ-3 самых прибыльных банков вошли по итогам октября банк непрофильных активов «Траст» (30,4 млрд руб.; это выше, чем прибыль в каждом из предыдущих четырех месяцах) и Райффайзенбанк (14,05 млрд руб., что сопоставимо с результатом сентября). Первое место традиционно занял Сбербанк, его чистая прибыль составила 133 млрд руб. Сбербанк во время публикации своих результатов сообщал: «Положительная динамика обусловлена ростом бизнеса». В «Трасте» указали, что прибыль «сформирована в результате реализации активов в отчетном периоде и переоценки активов по справедливой стоимости». В Райффайзенбанке не ответили на запрос “Ъ”.

В топ-5 по прибыли банков произошли перестановки. По итогам января—октября 2023 года за Сбербанком с результатом в 1,3 трлн руб. прибыли идет Газпромбанк (177 млрд руб.), который, в свою очередь, сместил ВТБ на третье место (173 млрд руб.), далее идут Райффайзенбанк (107 млрд руб.) и Альфа-банк (94,2 млрд руб.). Анализ в данном случае проводился по тем банкам, которые раскрывают отчетность, исключение — ПСБ, СМП-банк, ВБРР и «Пересвет», подробная информация о финансовых показателях которых не раскрывается, а также Мособлбанк, чья отчетность так и не появилась в этом году.

Чистая прибыль банковского сектора снижается второй месяц подряд, упав ниже 300 млрд руб. еще в сентябре (296 млрд руб.) и составив 256 млрд в октябре. Эксперты не могут сделать детальные выводы о причинах убытков конкретных банков на основе текущего формата раскрытия отчетности. Однако если говорить в целом о секторе, то руководитель департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Роман Кенигсберг среди ключевых факторов, которые могли влиять на финансовые результаты банков в октябре, отмечает существенное укрепление рубля и рост процентных ставок после роста ключевой ставки ЦБ.

Среди ключевых факторов, влияющих на прибыль, эксперт выделяет и ужесточение требований Центробанка к кредитованию: «У кого-то оно могло привести к снижению выдач, тем самым усилить эффект сокращения доходной базы, связанный со снижением спроса на подорожавшие кредиты». Что касается роста расходов по вкладам, для некоторых банков рост процентных ставок по вкладам мог, наоборот, создавать кратковременный положительный эффект от того, что вкладчики досрочно расторгали ранее заключенные вклады для их переоформления по более высоким ставкам, считает господин Кенигсберг. «Потерянные вкладчиком проценты относятся в доходы банка в месяце расторжения вклада»,— поясняет он.

Дальше прибыль банков будет находиться под влиянием все тех же регуляторных ограничений. По оценке управляющего директора агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, в ноябре—декабре финансовый результат будет сдерживаться замедлением розничного кредитования: «В декабре возможно традиционное сезонное оживление потребительского кредитования, но, скорее всего, сезонный драйвер спроса полностью не компенсирует ужесточение регулирования, сокращение платежеспособной части спроса и возросшие ставки».

Но при высоких процентных ставках абсолютная маржа банков, как правило, выше, чем при низких процентных ставках, заключает господин Кенигсберг: «Скоро будет понятно, готовы ли банковские клиенты брать кредиты по новым высоким ставкам и приносить банкам дополнительную прибыль». По оценке господина Беликова, в ноябре—декабре ожидается замедление темпов генерации прибыли относительно среднемесячного уровня (по итогам десяти месяцев составляет 292 млрд руб.).

Ольга Шерункова