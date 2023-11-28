«РИА Новости»: истребители Су-57 оснастят мини-беспилотниками

Для российского истребителя Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Военный самолет сможет управлять группой таких аппаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

БПЛА истребитель сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке. По словам собеседника агентства, истребитель будет запускать сразу несколько дронов. Он уточнил, что «речь идет об ударных беспилотниках, разведывательных аппаратах и беспилотниках радиоэлектронной борьбы». Предполагается, что сброшенные группой Су-57 мини-беспилотники помогут прорвать ПВО противника.

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения, способный нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью и может маневрировать с большими перегрузками. В декабре 2020 года ВКС РФ получили первый серийный истребитель. В декабре 2022-го состоялся первый полет модернизированного Су-57, в том же году начались его серийные поставки. В рамках госпрограммы вооружения, рассчитанной до 2027 года, ВКС РФ должны получить 76 истребителей Су-57.

Лаура Кеффер