Евгений Куйвашев встретился с президентом Таджикистана

Делегация Свердловской области начала работу в Таджикистане, в ходе которой губернатор Евгений Куйвашев встретился с президентом страны Эмомали Рахмоном, сообщил информационный портал Свердловской области.

Перспективы сотрудничества президента и свердловского губернатора обсудили сегодня во время рабочей встречи в столице Таджикистана Душанбе. Как отметил глава государства, сотрудничество на уровне регионов является важным компонентом отношений между странами. «Таджикистан и Россия — стратегические партнеры и союзники. Мы заинтересованы в поступательном расширении взаимоотношений наших стран. Межрегиональные связи рассматриваются как фактор дальнейшего развития всего комплекса взаимодействия двух стран. Об этом мы с Владимиром Владимировичем Путиным говорили на днях в ходе переговоров в рамках моего официального визита в Москву. Ваш визит мы рассматриваем как логическое продолжение»,— сообщил Эмомали Рахмон.

«Рад, что Свердловская область входит в число субъектов РФ, с которыми у республики выстроены продуктивные деловые и дружеские взаимоотношения. Соглашение о торгово-экономическом, научном и культурном сотрудничестве мы пописали еще в 2004 году»,— сказал губернатор.

Ранее Евгений Куйвашев провел переговоры с министром промышленности и новых технологий Таджикистана Шерали Кабиром, в ходе которых предложил использовать уральскую промышленность для ускорения индустриализации Таджикистана.

Ирина Пичурина

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