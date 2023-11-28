К беспилотным системам приучат смолоду

В школах и средних специальных учебных заведениях Санкт-Петербурга создадут специализированные классы и кружки по профилю беспилотных летательных систем. Соответствующее поручение было дано президентом России Владимиром Путиным. Внедрение образовательной программы по обучению пилотированию дронов необходимо в учреждениях среднего, среднего специального и высшего звена, считают в петербургских вузах. Депутаты же отмечают, что для этого понадобится существенное количество ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В школах и средних специальных учебных заведениях Санкт-Петербурга создадут специализированные классы и кружки по профилю беспилотных летательных систем

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В школах и средних специальных учебных заведениях Санкт-Петербурга создадут специализированные классы и кружки по профилю беспилотных летательных систем

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Развитие сферы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и внедрение отрасли в российское образование обсуждали на выездном заседании комиссии по инвестициям Законодательного собрания. Встреча прошла в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. На заседании присутствовали члены комиссии, участники Федерации гонок дронов Санкт-Петербурга и представители крупнейших производителей БПЛА в городе, в том числе ООО «Геоскан».

«Обучение по управлению БПЛА войдет в школьную программу по поручению президента России в некоем развлекательном виде,— рассказал «Ъ-СПб» вице-спикер петербургского парламента и глава фракции ЛДПР Павел Иткин.— Это будут гонки на дронах, так как такой формат — зрелищный и помогает в информировании и создании медийного блока вокруг сферы беспилотия». Уже сейчас некоторые школы начинают обучать детей основам пилотирования, например, в виде платных кружков по роботехнике, говорит парламентарий. Федеральный большой проект, продолжил господин Иткин, готовит молодежная организация «Движение первых», их наработки касаются обучения основам управления БПЛА повсеместно в школах и средних специальных учреждениях. «Внедрить виртуальные симуляторы можно достаточно просто, быстро и эффективно: для этого нужен компьютерный класс, который много где есть, и определенное программное обеспечение. А вот если переходить к практическим занятиям, то необходимо дополнительно развивать инфраструктуру и смотреть какие-то специальные помещения»,— считает депутат.

По его словам, в школе представители власти хотят только сформировать общий интерес, обучая детей программированию, материаловедению, физике и пилотированию. «Уже в ссузах студенты могут и собирать такие устройства: конструировать, проектировать, программировать. Кто найдет себя в этом — останутся в сфере»,— говорит Павел Иткин. Подробностей о датах внедрения в школы, колледжи и техникумы подобных предметов и кружков у парламентария нет — программой образования занимается профильный комитет. В Смольном же отметили, что проект федеральный.

«Может быть, мы в Генплане установим площадку и маршруты, которые будут местами для беспилотия. Пора об этом думать, потому что много времени уже упущено и начинается серьезная конкуренция. Государство предлагает крупное финансирование, а городу есть что предложить государству»,— заключил господин Иткин.

Руководитель отдела образовательных проектов «Геоскан» Михаил Луцкий на выездном заседании комиссии рассказал об острой потребности в специалистах отрасли. По его словам, необходимо популяризировать сферу. Ректор СПбГУТ имени Бонч-Бруевича Руслан Киричек в ответ на это сообщил о необходимости внедрения обучения пилотированию в учреждениях всех звеньев. В ГУТе неделей ранее, 22 ноября, начался курс по радиотехническому обеспечению беспилотников, рассказали в университете. Курс для студентов направлений «Радиотехника» и «Конструирование и технология электронных средств» продлится до весны 2024 года.

26 ноября, во время проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» директор петербургского колледжа электроники Галина Воронько рассказала о решении создать при учебном заведении мастерскую по сборке дронов совместно с Обуховским заводом. По ее словам, колледж и ранее помогал предприятиям и чинил комплектующие БПЛА в ремонтной мастерской.

Петербург включен в тройку базовых регионов по проведению федерального эксперимента по развитию новой отрасли. Сейчас производством БПЛА занимаются около 20 предприятий, еще 10 — работают над системами связи и отдельными компонентами беспилотников. По данным вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, город производит 30% всех беспилотников в стране, как правило, гражданских. Среди основных производственных компаний — «Специальный технологический центр», НПП «Радар ммс», «Навигатор» и «Геоскан».

В июне 2023 года правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. В течение шести с половиной лет в России должны сформировать новую отрасль экономики, связанную с созданием и использованием гражданских дронов. В число направлений стратегии входят стимулирование спроса на российские беспилотные системы, разработка и серийное производство их, создание производственных центров, инфраструктуры, а также подготовка кадров. Согласно программе правительства, в 2024 году начнется разработка учебных модулей и курсов обучения по БАС, а также внедрение их в образование.

Полина Пучкова