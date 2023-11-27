В Ульяновске задержан директор МУП УльГЭС Муртазали Гитинасулов

Директор МУП «Ульяновская городская электросеть» (УльГЭС) Муртазали Гитинасулов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщило в понедельник вечером следственное управление СКР по Ульяновской области.

По данным СУ СКР по региону, Муртазали Гитинасулов организовал заключение от имени УльГЭС с коммерческой организацией двух договоров подряда и их полную оплату, при этом необходимые работы по одному из них в полном объеме произведены не были, по второму часть работы фактически осуществлялась сотрудниками унитарного предприятия, что повлекло причинение материального ущерба на сумму более 15 млн. руб.

Директор МУП задержан, СУ СКР намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Андрей Васильев, Ульяновск