«ПСК — Новые решения» приобретет 100% доли завода «Катерпиллар» в Ленобласти

Президент РФ Владимир Путин разрешил компании ООО «ПСК — Новые решения» приобрести 100% долей завода «Катерпиллар Тосно», который находится в Ленинградской области и занимается производством экскаваторов, карьерных самосвалов и генераторных установок. Помимо этого «ПСК — Новые решения» приобретет 100% долей в «Катерпиллар Файненшнл». Соответствующее распоряжение главы президента опубликовано 27 ноября на интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Разрешение связано с указом господина Путина «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Теперь для совершения сделок «ПСК — Новые решения» не нужно заключать дополнительные разрешения, согласия и другие документы.

По данным системы СПАРК, ООО «ПСК — Новые решения» зарегистрировано в Москве. Среди заявленных видов деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, денежное посредничество, деятельность холдинговых компаний, инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций и т.д.

«Ъ-СПб» писал, что американская компания Caterpillar объявила о приостановке работы своего завода в Тосно в марте 2022 года, после начала боевых действий на Украине. При этом правительство Ленобласти уведомления об этом на тот не получило.

Анастасия Захарова

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