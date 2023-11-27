Начался процесс по делу главы Счетной палаты Самарской области

В понедельник, 27 ноября, Ленинский районный суд Самары приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении председателя Счетной палаты региона Елены Дубровой. Ей инкриминируется незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва

Фото: sp.samregion.ru Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва

Фото: sp.samregion.ru

Следствие считает, что Елена Дуброва скрыла результаты проверки, которые проводило ее ведомство в отношении регионального ГКУ «Служба транспортного обеспечения». По информации депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, преступление было совершено по указанию руководства Самарской области.

Елена Дуброва признала свою вину и согласилась сотрудничать со следствием. При обыске дома у председателя областной Счетной палаты Самарской области обнаружили более 1,2 тыс. патронов к разным видам оружия и возбудили новое уголовное дело. Елена Дуброва находится под домашним арестом с февраля текущего года.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Аудиторы недосчитались нарушений».

Георгий Портнов