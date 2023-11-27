FT: в ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао-бобов из-за нарушения экологических норм

По данным Financial Times (FT), на складах стран ЕС скопились большие объемы кофе и какао-бобов, которые могут быть уничтожены из-за того, что эта продукция была произведена с нарушением новых экологических норм ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Речь идет о законе ЕС по борьбе с уничтожением лесов, который вступил в силу в июне. Он, в частности, запрещает продавать в ЕС кофе, какао-бобы и природный каучук, которые были произведены на площадях, полученных в результате самовольной или незаконной вырубки лесов, в основном в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Ведущая международная сырьевая биржа Intercontinental Exchange (ICE) и Центр международной торговли уже предупредили, что такие кофе и какао, хранящиеся на складах ЕС, должны быть либо уничтожены до завершения переходного периода в декабре 2024 года, либо проданы за пределы ЕС.

По данным ICE, всего на складах ЕС сейчас хранится около 200 тыс. тонн кофе и 150 тыс. тонн какао-бобов. Какая часть из них произведена с нарушениями экологическим требований, не сообщается. FT отмечает, что 70% мирового производства какао-бобов приходится на такие африканские страны, как Кот-д`Ивуар и Гана, где проблема незаконной вырубки лесов и детского труда стоит чрезвычайно остро.

Крупнейшими производителями кофе в мире являются Бразилия, Вьетнам, Колумбия и Индонезия, в отношении которых у экологов также возникают вопросы в связи с вырубкой лесов. «Если этот товар окажется на рынке до завершения переходного периода — никаких проблем,— цитирует FT исполнительного директора Центра международной торговли Памелу Коук-Хэмилтон.— Но если его хранение продлится после завершения этого периода, (ситуация.— ''Ъ'') станет гораздо сложнее. Ведь по новым правилам реализация такого товара невозможна».

Евгений Хвостик