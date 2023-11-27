Жители Сысерти направили более 500 замечаний и отклонили проект генплана округа

Жители Сысертского городского округа направили более 500 возражений, предложений и замечаний по проекту генерального плана округа. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Нисковских на своей странице «ВКонтакте». Проект включает в себя строительство мусорного комплекса.

По словам господина Нисковских, комиссия публичных слушаний обрабатывает поступившие замечания. В разговоре с «Ъ-Урал» Дмитрий Нисковских уточнил, что в среду администрация округа опубликует заключение, в котором отразятся все замечания от жителей. «Далее они будут обобщены, заключение подписано и отправлено разработчикам генерального плана для внесения соответствующих корректировок»,— сказал он.

По данным лидера свердловского отделения КПРФ Александра Ивачева, на 38 собраниях проголосовали 1986 жителе округа, из которых проект поддержали 140 человек, выступили против — 1846.

Напомним, жители Сысерти неоднократно выступали против строительства мусоросортировочного комплекса. Их не устраивает, что комплекс, который помимо сортировки ТКО предполагает участок компостирования на 200 тыс. тонн, хотят строить на землях для сельского хозяйства. Протестующих волнует состояние грунтовых вод, протекающих под территорией будущего полигона, точные границы полигона и его соседство с их земельными участками.

В качестве места размещения мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. тонн. рассматриваются земельные участки в Сысертском, Белоярском или Березовском городских округах. По словам регионального министра, в Сысертском городского округе самое экологически безопасное место и достаточная удаленность от населенных пунктов, но при этом соблюдено нужное расстояние — не дальше 100 км, чтобы тарифы на вывоз не были слишком высокими.

Василий Алексеев

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