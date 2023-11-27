Замначальника управления наркоконтроля возглавил уголовный розыск Прикамья

Как и предполагал «Ъ-Прикамье», управление уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю возглавил полковник полиции Сергей Чирцов. Прежний руководитель этого подразделения Сергей Белкин вышел на пенсию в конце лета 2023 года.

Сергей Чирцов начинал службу в органах МВД в должности оперуполномоченного, в разное время возглавлял отделы уголовного розыска отделов МВД Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. Позже руководил уголовным розыском управления внутренних дел по городу Перми. В последнее время Сергей Чирцов служил в должности замначальника управления наркоконтроля ГУ МВД по Пермскому краю.