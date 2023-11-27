Топ-менеджеров орловской стройфирмы будут судить за уклонение от налогов

Прокуратура Орловской области сообщила об утверждении обвинительного заключения против топ-менеджеров местной компании ООО «Техспецкомплект», которым вменяется уклонение от уплаты 58 млн руб. налогов в 2018-2020 годах («а», п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Имена обвиняемых в ведомстве не раскрыли. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о гендиректоре Владимире Рябко, совладельце общества Михаиле Маркине и главном бухгалтере Наталии Труштиной.

Расследованием уголовного дела занималось управление Следственного комитета России по Орловской области (СКР), в его основу легли материалы ФСБ, МВД и налоговой службы. По версии следствия, обвиняемые применяли схему формального дробления бизнеса. Подконтрольное одному из них и аффилированное с «Техспецкомплектом» ООО «Триумф», применяющее упрощенную систему налогообложения, использовалось с целью незаконной минимизации налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль.

Также следствием установлено, что с целью занижения налогооблагаемой базы ООО «Техспецкомплект» использовались фиктивные документы о расходах.

Уголовное дело передадут на рассмотрение в Железнодорожный райсуд Орла.

ООО «Техспецкомплект» зарегистрировано в начале 2016 года в Орле. Уставный капитал — 10 тыс. руб., основной вид деятельности — строительство зданий. Генеральным директором является Владимир Рябко, бенефициаром считается предприниматель Михаил Маркин, которого СМИ называют «любимым подрядчиком губернатора Андрея Клычкова». В портфеле государственных заказов «Техспецкомплекта» есть, например, проекты благоустройства парка Победы, скверов Юности и Комсомольцев. Общая стоимость этих проектов превышает 200 млн руб. По данным Kartoteka.ru, выручка «Техспецкомплекта» в 2022 году составила 473,3 млн руб., чистая прибыль — 4,3 млн руб. «Техспецкомплект» уже фигурировал в уголовных делах, инициированных региональной прокуратурой.

Сергей Толмачев

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте