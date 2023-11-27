В Саратовской области начали производство запчастей для иномарок

Предприятие в Балакове начало делать запчасти для автомобилей иностранных марок, в том числе для Renault, Nissan и Mitsubishi, сообщила пресс-служба министерства промышленности и энергетики Саратовской области.

АО «Резинотехника» открыло «опытное производство 15 изделий для конвейерных предприятий автопрома — заводов КАМАЗ, Урал, ЯЗДА, Автодизель (ЯМЗ) и других производителей». «Это сальники двигателей внутреннего сгорания, узлов трансмиссии — редукторов, раздаточных коробок, ступичных узлов и топливной аппаратуры», — говорится в релизе.

В серийное производство запустили на данный момент шесть изделий. Также завод возобновил выпуск четырех импортозамещающих изделий для тольяттинского АО «Автоваз». Всего завод изготавливает сегодня около 300 наименований различных изделий.

В этом году «Резинотехника» осваивает рынок запчастей для иномарок. «Освоен выпуск сальников двигателей, раздаточных коробок и приводов для автомобилей марок Renault, Nissan, Mitsubishi», — уточнили в министерстве.

По данным Kartoteka.ru, АО «Резинотехника» создано 16 мая 2002 года, уставный капитал составляет 113,5 тыс. руб. Завод, на котором трудятся 217 человек, включен в реестр малого и среднего предпринимательства в качестве среднего предприятия. Генеральный директор компании — Виктор Копыльцов. Чистая прибыль снизилась в 2021 году на 73,1%, составив 3,9 млн руб., выручка при этом выросла на 21,1% до 307,6 млн руб. Данные за 2022 год найти в открытых источниках «Ъ — Средняя Волга» не удалось.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.