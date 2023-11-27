На полигоне ТКО в Березниках завершили монтаж новой сортировочной линии

На полигоне ТКО в Березниках завершены пусконаладочные работы на новой мусоросортировочной линии, позволяющей перерабатывать 80 тыс. тонн отходов в год. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2023 года. С вводом строй этой линии еще пять территорий Прикамья перейдут на раздельный сбор. Это Березниковский, Соликамский, Александровский, Чердынский и Красновишерский округа.

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Как сообщили в краевом минЖКХ и благоустройства, на сортировочной линии для вторичной переработки будут отбирать стекло, пластик, бумагу, картон, полиэтилен и некоторые виды металлов. Отдельно сортируются органические отходы. Все остатки, так называемые «хвосты», будут прессовать и отправлять для захоронения на полигон.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», объект построил экс-руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунального отходами (ТКО) — ПКГУП «Теплоэнерго» Тимур Филимонов. Инвестиции в проект составили около 200 млн руб. Кредитные средства на реализацию проекта по субсидированной ставке предоставило ПАО «Промсвязьбанк». Господин Филимонов руководил краевым оператором обращения с ТКО с конца марта 2020-го по середину марта 2021 года, после чего вернулся к бизнес-проектам. Организацией мусоросортировочного комплекса (МСК) в Березниках занимается ООО «Пермский узел переработки отходов». Тимур Филимонов является бенефициаром этой компании. По данным «Спарк-Интерфакс», общество арендует земельный участок площадью 8,9 тыс. кв. м в зоне пригородного лес­ничества Березниковского лесхоза. По итогам 2022 года, выручка «Пермского узла переработки отходов» составила 600 тыс. руб., чистая прибыль — 6 тыс. руб.

«С вводом нового сортировочного комплекса суммарная мощность объектов обработки ТКО, введенных в рамках федерального проекта “Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами” на территории Пермского края, достигла 345 тыс. тонн в год»,— рассказал министр ЖКХ и благоустройства Артем Балахнин.

В настоящее время в Пермском крае работают четыре мусоросортировочные линии: в селе Лобаново Пермского округа, Кудымкаре, Лысьве и Краснокамске. В ближайшие время планируется запустить новые линии в Чайковском, Осинском, Верещагинском, Чернушинском, Губахинском и Кунгурском округах.