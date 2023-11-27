В Башкирии возбуждены уголовные дела по факту ДТП с погибшими детьми

В Башкирии возбуждены два уголовных дела по факту гибели женщины и двух ее детей при падении с моста в реку Белая в селе Азнагулово в Белорецком районе, сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

Вечером 24 ноября 41-летняя жительница Белорецкого района, лишенная водительских прав, за рулем автомобиля Skoda Fabia съехала с пешеходного моста. Машина опрокинулась в реку. Женщина, ее шестилетняя дочь и пятилетний сын скончались на месте происшествия.

Предварительно установлено, что происшествие стало возможным из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Белорецкого района, которые не обеспечили безопасный проезд через реку. Возбуждено уголовное дело о халатности, которая повлекла смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ), отмечается в сообщении.

Также возбуждено уголовное дело об управлении транспортным средством водителем, не имеющим или лишенным прав, действия которого повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц (п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Майя Иванова

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