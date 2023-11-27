Ликвидатор «Юга Сибири» привлечен к субсидиарной ответственности на 2,9 млрд рублей

Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Юг Сибири» Сергея Баканова о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего ликвидатора компании Николая Овчинникова.

Как следует из определения суда, в пользу «Юга Сибири» взыскано 2,9 млрд руб. убытков. Господин Овчинников, по данным «СПАРК-Интерфакс», являлся ликвидатором компании в период с июля по август 2018 года. Также он являлся ликвидатором ООО «Продэкс-Омск» и ООО «Юг Сибири-трейд», входящих в холдинг «Юг Сибири».

В августе 2023 года стало известно, что суд взыскал с Николая Овчинникова около 94 млн руб. Основанием стало решение суда о признании недействительным договоров поставки от 2018 года между «Юг Сибири –Трейд» и компанией Reflection (Узбекистан). Оплата покупателем по оспариваемому договору произведена в полном объеме, однако товар поставщиком не был поставлен, отмечается в деле. Жалоба на решение суда оставлена без удовлетворения.

Холдинг «Юг Сибири» до банкротства был крупным производителем растительного масла. В него входили Барнаульский маслоэкстракционный завод, Бийский маслоэкстракционный завод и «Продэкс-Омск».

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Оксана Павлова