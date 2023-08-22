С ликвидатора структуры холдинга «Юг Сибири» взыскано 94 млн рублей убытков

Арбитражный суд Алтайского края в деле о банкротстве компании «Юг Сибири-Трейд», входившей в аграрный холдинг «Юг Сибири», взыскал около 94 млн руб. с бывшего ликвидатора должника Николая Овчинникова.

Основанием стало решение суда о признании недействительным договоров поставки от 2018 года между «Юг сибири –Трейд» и компанией Reflection (Узбекистан). В пользу ООО «Юг Сибири-Трейд» взыскано $12,2 млн. Как указана в материалах суда, одна из сделок на $1,5 млн была заключена в лице ликвидатора господина Овчинникова, операция по перечислению денежных совершена в период действия его полномочий. Суд также отметил, что оплата покупателем по оспариваемому договору произведена в полном объеме, однако товар поставщиком не был поставлен.

Ранее суд взыскал с ликвидатора компании Артема Заковряжина 681,7 млн руб. убытков.

В 2019 году ООО «Юг Сибири-Трейд» признан банкротом. Владельцем 100% акций в уставном капитале ООО «Юг Сибири трейд» принадлежали ООО «Юг Сибири», которое в 2019 году также признано банкротом руб. Холдинг «Юг Сибири» до банкротства был крупным производителем растительного масла.

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Лолита Белова