Главные новости к утру 27 ноября

Почти 500 тыс. крымчан остались без света из-за шторма. В Черноморском районе нет водоснабжения и водоотведения, отключено центральное отопление. В Севастополе пострадали три человека. В порту Ялты оторвалась сухогрузная баржа.

Правительство РФ намерено прямо возложить ответственность за бюджетный дефицит на некоторых губернаторов, выяснил «Ъ». Речь идет о главах четырех «старых» субъектов — Чечни, Ингушетии, Дагестана и Тувы, а также четырех «новых» — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Они должны будут взять на себя обязательства по снижению разрыва между региональными доходами и расходами, а за неисполнение этих обязательств федеральный центр грозит оставить субъекты без дотаций. Подробнее

Захваченный в Аденском заливе танкер освобожден. Экипаж, в составе которого есть россияне, не пострадал. По данным СМИ, захватчики были задержаны американскими военными при поддержке Военно-морских сил Японии.

Ближе к ночи были перехвачены два беспилотника в Орловской и Смоленской областях. Никто не пострадал.

Совкомбанк рассчитывает в ходе IPO привлечь 10 млрд руб., узнал «Ъ». Это первое банковское IPO в стране с 2015 года. Оно пройдет по схеме cash-in и не предполагает существенного размытия долей. О деталях размещения акций

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «прекрасной» возможность продления гуманитарной паузы в секторе Газа. Он сказал об этом по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом. Как сообщил Белый дом, премьер Израиля и президент США согласились, что «работа еще не закончена и что они будут продолжать добиваться освобождения всех заложников».

СКР довел до суда уголовное дело в отношении бывшего замдиректора по управлению имуществом корпорации МиГ Акима Носкова. Процесс над ним будет проходить в заочном режиме, поскольку бывший топ-менеджер госпредприятия еще в 2016 году уехал в Латвию и сейчас числится в международном розыске. О деле

Бизнес до конца ноября заплатит примерно 225 млрд руб. в качестве разового налога на сверхприбыль (windfall tax), сообщил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Сумма будет направлена в бюджет с учетом скидки.

Выброс метана произошел на руднике в городе Удачный в Якутии. Три человека погибли, двое пострадали. Возбуждено уголовное дело. АЛРОСА пообещала пострадавшим и семьям погибших помощь.

Начались слушания по делу гражданина Армении Арама Асатряна, которого правоохранители считают лидером группировки «ресторанных вымогателей», узнал «Ъ». По версии следствия, именно он руководил преступной схемой, в рамках которой под предлогом знакомства с девушками мужчин завлекали в специально созданный ресторан, а затем из них охранники заведения выбивали деньги для оплаты раздутых счетов. О деле

Темпы снижения оптовых цен на основные виды мяса ускоряются в условиях повышенного внимания регуляторов к этому рынку. За последнюю неделю ноября отдельные позиции мяса птицы подешевели на 10%, а свинины — на 4% неделя к неделе. О причинах

Ирландец Пол Линч получил Букеровскую премию за роман «Песнь пророка». Антиутопия была написана под влиянием событий в Сирии.

О предстоящих 27 ноября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».