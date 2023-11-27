АЛРОСА пообещала помощь семьям трех погибших на руднике в Якутии

Персонал рудника АЛРОСА «Удачный» в Якутии успешно эвакуирован после того, как из-за выброса метана три человека погибли и два пострадали. Компания пообещала семьям погибших помощь.

Погибших и пострадавших подняли сами работники, сообщило региональное управление МЧС в Telegram. Пострадавших после этого госпитализировали в больницу в городе Удачный. На момент происшествия на руднике находились 248 человек. Все они были эвакуированы.

По данным АЛРОСА, газовая обстановка на руднике сейчас в пределах нормы. МЧС проводит замер концентрации метана, по его итогам работа будет возобновлена. К ликвидации последствий привлечено 49 человек и 10 единиц техники.

АЛРОСА в своем Telegram-канале назвала произошедшее несчастным случаем. Гендиректор Павел Маринычев вылетел на место происшествия. Он выразил родным и близким погибших соболезнования. АЛРОСА намерена оказать родным материальную помощь и назначить детям негосударственную пенсию. Пострадавшим окажут материальную поддержку для восстановления здоровья.

На месте работает следственно-оперативная группа. Для расследования происшествия создана комиссия с участием представителей Ростехнадзора.

Леонид Уварчев