Захваченный в Аденском заливе танкер освобожден, экипаж не пострадал

Танкер Central Park освобожден от злоумышленников в Аденском заливе. Информацию подтвердили фирма-владелец Zodiac и Военно-морские силы США, но никто не уточнил, как именно судно было освобождено. По данным Fox News, захватчики были задержаны американскими военными при поддержке Военно-морских сил Японии.

Власти Йемена возложили ответственность за нападение на хуситов, пишет Associated Press. Экипаж, в который входят граждане Болгарии, Грузии, Индии, Филиппин, России, Турции и Вьетнама, не пострадал, сообщила Zodiac. «Мы хотим поблагодарить коалиционные силы, которые быстро отреагировали на ситуацию, защитив имущество в этом районе и соблюдение международного морского права»,— говорится в сообщении компании.

Пентагон только сообщил AP, что судно «находится в безопасности». По данным Reuters, на сигнал бедствия с танкера Central Park отреагировал эсминец USS Mason. Как утверждает источник агентства, он «помог обеспечить безопасность» судна.

По информации Fox News, захватчики не смогли добраться до экипажа, который укрылся в безопасном отсеке. Они бежали, но были перехвачены американским эсминцем при поддержке эсминца ВМС Японии. Преступников допрашивают американские военные.

Танкер был захвачен неизвестными в Аденском заливе 26 ноября. По данным Associated Press и The Times of Israel, Zodiac Maritime входит в Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

19 ноября вооруженные силы Йемена, подконтрольные группировке хуситов, сообщили, что намерены атаковать любые израильские суда в Красном море. Вслед за этим йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило грузовое судно Galaxy Leader в Красном море. При этом на борту судна не было израильтян.

Леонид Уварчев