Главные анонсы 27 ноября

27 и 28 ноября в Москве под председательством патриарха Кирилла состоится XXV Всемирный русский народный собор, который будет посвящен теме «Настоящее и будущее Русского мира». В его работе ожидается участие президента РФ Владимира Путина.

В Госдуме:

руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев проведет заседание президиума с участием министра культуры Ольгой Любимовой ;

проведет заседание президиума с участием министра культуры ; уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой представит доклада «Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами»;

представит доклада «Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами»; состоится встреча с матерями и женами героев — участников спецоперации на Украине, приуроченная к празднованию в России Дня матери;

с матерями и женами героев — участников спецоперации на Украине, приуроченная к празднованию в России Дня матери; совет Госдумы соберется на заседание, посвященное вопросам повестки дня предстоящего пленарного заседания.

В Совете федерации состоится встреча сенаторов с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Ксенией Разуваевой в формате «Открытого диалога». Встречу проведет заместитель председателя Совета федерации Инна Святенко.

Басманный суд Москвы огласит приговор администраторам Telegram-канала «Адские бабки» Александре Баязитовой и Ольге Архаровой, обвиняемым в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка.

Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по заявлению конкурсного управляющего «Открытие Холдинга» Марии Булатовой о привлечении бывших контролирующих лиц компании к субсидиарной ответственности по ее долгам, которые ориентировочно оцениваются в 1 трлн руб.

Арбитражный суд Москвы проведет предварительное судебное заседание по иску Натальи Мотылец и 15 присоединившихся к ее заявлению физических лиц к ЦБ РФ о признании недействительными предписаний на остановку торгов на Московской бирже в 07:52 мск 24 февраля 2022 года и на возобновление торгов в 09:50 мск, а также о признании незаконным бездействия.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит в закрытом режиме иск к европейскому депозитарию Euroclear Bank на сумму около 1,5 млрд руб., поданный бывшим председателем правления банка «Уралсиб» Ильдаром Муслимовым в интересах группы лиц.

В Санкт-Петербурге пройдет заседание совета директоров «Газпрома».

В Москве пройдет заседание совета директоров «Аэрофлота».

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит по существу иск основателя шоу Stand Up Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) к Минюсту РФ с требованием исключить его из реестра иностранных агентов.

Гагаринский суд Москвы рассмотрит иск Евгения Понасенкова (внесен в реестр иностранных агентов) к Минюсту РФ с требованием исключить его из реестра иностранных агентов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Брюссель для участия во встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО и первом заседании совета НАТО-Украина на уровне глав МИД.

В Брюсселе состоится пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга накануне встречи глав МИД альянса, которая пройдет 28-29 ноября.

В Варшаве в президентском дворце запланирована церемония приведения к присяге правительства во главе с премьер-министром Тадеушем Мораврецким.

В Италии состоится визит президента Чехии Петра Павела. В Риме запланированы встречи с президентом страны Серджо Маттареллой и с премьер-министром Джорджией Мелони.

Национальный банк Киргизии проведет заседание по вопросу о размере учетной ставки.

Суд в Париже проведет слушания по делу в отношении министра труда Оливье Дюссо, обвиняемого в кумовстве при заключении контракта с компанией Saur, специализирующейся на обработке водных ресурсов.

В Японии начнется официальный визит президента Вьетнама Во Ван Тхыонга.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».