Ирландец Пол Линч получил Букеровскую премию за «Песнь пророка»

Ирландский писатель Пол Линч стал лауреатом Букеровской премии по литературе 2023 года. Он получил премию за роман «Песнь пророка» (Prophet Song). Господин Линч получил 50 тыс. фунтов ($63 тыс.) на торжественной церемонии в Лондоне.

Пол Линч стал пятым ирландским писателем, получившим Букеровскую премию, говорится на сайте премии. В короткий список номинантов также входили романы «Обучение послушанию» (Сара Бернстин, Канада), «Если я переживу тебя» (Джонатан Эскоффери, США), «Пчелиный укус» (Пол Мюррей, Ирландия), «Это другой Иден» (Пол Хардинг, США), «Западный переулок» (Четна Мару, Великобритания). Жюри приняло решение после шести часов обсуждений и нескольких раундов голосования. Председатель Эси Эдуджан отмечала, что прошедшие 23 ноября в Дублине антииммигрантские протесты не повлияли на решение.

«Песнь пророка» — роман-антиутопия, пятый роман ирландского писателя. В нем описывается история исследовательницы Эйлиш Стак на фоне установления тирании в Ирландии: тайная полиция арестовывает ее мужа за участие в протестах и она вынуждена сама растить четырех детей.

Господин Линч говорил, что на его роман повлияли события в Сирии, проблема беженцев и действия Запада. «Я пытался заглянуть в современный хаос. Беспорядки в западных демократиях. Проблема Сирии — имплозия всей нации, масштабы кризиса беженцев и безразличие Запада... Мне хотелось погрузить читателя в эту тему настолько, чтобы к концу книги он не просто знал, а прочувствовал эту проблему на себе»,— говорил писатель.

Полу Линчу 46 лет. Он родился в городе Лимерик в 1977 году в семье сотрудника ирландской береговой охраны. Работает писателем с 2013 года, ранее был кинокритиком. Написал романы «Красное небо утром», «Черный снег», «Грейс», «За морем». Писатель рассказывал, что сильнее всего на его творчество повлияли «Записки из подполья» Федора Достоевского, «Писец Бартлби» Германа Мелвилла, «Тайфун» Джозефа Конрада, «Когда я умирала» Уильяма Фолкнера.

Леонид Уварчев