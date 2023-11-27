Совкомбанк много не просит

“Ъ” стали известны детали размещения акций Совкомбанка, входящего в первую десятку по активам в России. Это первое банковское IPO в стране с 2015 года. Оно пройдет по схеме cash-in и не предполагает существенного размытия долей. Планируется привлечь 10 млрд руб. Это всего 4% капитала, но выглядит реалистичным подходом на фоне текущей конъюнктуры рынка, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По информации нескольких источников “Ъ” на финансовом рынке, Совкомбанк рассчитывает в ходе IPO привлечь 10 млрд руб. Один из собеседников “Ъ” уточнил, что road show стартует в начале декабря, другой источник отметил, что само размещение состоится также в первой половине месяца.

Собеседники “Ъ” говорят, что условия предполагают мораторий на продажу бумаг в течение полугода для акционеров группы. За тот же срок планируется перевести размещенные бумаги из второго котировального списка в первый. В банке не ответили на запрос “Ъ”.

Акционеры Совкомбанка в октябре утвердили решение о размещении акций и обращении с заявлением о листинге на Московской бирже. Речь идет о выпуске объемом 5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. ЦБ 20 ноября зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций банка, размещаемых по открытой подписке.

По последним имеющимся данным от конца 2021 года, 86,5% акций Совкомбанка принадлежали «Совко Капитал Партнерс». Контролирующими акционерами банка выступают Дмитрий и Сергей Хотимские. Банк попал под блокирующие американские санкции в феврале 2022 года. По итогам первого полугодия 2023 года активы Совкомбанка составляли 2,37 трлн руб. (9-е место в РФ), капитал — 247 млрд руб.

IPO Совкомбанка станет не только первым публичным размещением юрлица, находящегося под санкциями США, но и первым за много лет банковским IPO в России. В 2020–2021 годах рассматривался вариант IPO «ФК Открытие», однако в итоге банк был продан ВТБ. Также в 2021 году сообщалось о возможном IPO МТС-банка, но в начале 2023 года глава МТС Вячеслав Николаев заявил, что рынок сейчас для этого не подходит, а в октябре основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков усомнился в его проведении и в 2024 году. Последним из российских банков IPO провел Московский кредитный банк в 2015 году.

Президент России Владимир Путин, 22 августа: Отмечу, что сейчас российские компании практически не размещают акции на отечественном фондовом рынке.

«Организаторы обещают хороший дисконт к справедливой стоимости, чтобы акции стали историей роста, а не снижения, как некоторые из прошедших в последнее время размещений (см., например, “Ъ” от 3 ноября)»,— утверждает источник “Ъ” на рынке.

По оценке аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Аутлева, оценка Совкомбанка по мультипликаторам, вероятно, должна быть ближе к показателям Сбербанка, нежели, например, к TCS Group. Старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова обращает внимание на эффективность менеджмента кредитной организации, о чем свидетельствуют «хорошие показатели рентабельности» Совкомбанка. Рентабельность капитала Сбербанка за январь—сентябрь составила 26,2%, TCS Group — 34,7%, Совкомбанка — 55% по итогам первого полугодия (последняя раскрытая отчетность по МСФО).

Однако, подчеркивает господин Аутлев, Сбербанк имеет более привлекательную дивидендную историю. Дивидендная политика Совкомбанка предусматривает выплаты в размере от 25% до 50% от прибыли. Текущая политика Сбербанка оговаривает выплату дивидендов в размере не менее 50% прибыли по МСФО. У TCS Group политика предполагала направление на дивиденды не менее 30% прибыли, но с 2021 года и они не выплачиваются.

По оценке господина Аутлева, справедливая оценка Совкомбанка может находиться в диапазоне 350–400 млрд руб. (то есть с коэффициентом 1,4–1,6 к капиталу). Инвестконсультант «Альфа-Капитала» Александр Абрамян тоже оценивает Совкомбанк выше капитала: «Обычно крупные банки оцениваются около капитала, однако Совкомбанк может стоить немного дороже, поскольку, хотя и является системно значимым банком, занимает всего 2% рынка и исторически демонстрирует рост на 30% ежегодно».

Премия к оценке, по которой торгуется Сбербанк, в отношении Совкомбанка оправданна: последний обладает большей гибкостью и возможностями роста, считает Ольга Найденова. «У крупнейшего на рынке Сбербанка кратного увеличения баланса мы не увидим, сильно опережать рынок по росту он не может,— поясняет эксперт,— тогда как Совкомбанк достаточно большой, у него разнообразные сегменты бизнеса, есть потенциал роста на существующих рынках».

По мнению госпожи Найденовой, установленный потенциальный объем размещения — это «реалистичная оценка текущих рыночных условий». Рынок сузился из-за ухода крупных инвесторов из числа нерезидентов, отмечает эксперт, а от физлиц большой объем средств привлечь не получится.

Ольга Шерункова, Виталий Гайдаев