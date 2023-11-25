Глава СБУ: Крымский мост обречен, будут сюрпризы

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что СБУ готовит много «сюрпризов» в том, как уничтожить Крымский мост и отбить занятые российскими войсками территории. По его словам, «Крымский мост обречен». Об этом он сказал в документальном фильме СБУ, опубликованном на YouTube.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Малюк

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Василий Малюк

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Как сообщила пресс-служба ведомства, в фильме, который называется «СБУ. Спецоперации победы», раскрываются детали подготовки операций по уничтожению Крымского моста. Атаки на Крымский мост в октябре 2022 года и июле 2023 года Василий Малюк назвал успешными огневыми поражениями СБУ.

Глава СБУ заявил, что Крымский мост является законной целью для атак в соответствии с международным правом, законами войны и украинским законодательством. Он сообщил, что в результате ударов по мосту поставки оружия и боеприпасов российской армии затруднены, потому что этот логистический коридор больше не функционирует полноценно.

Впервые Крымский мост был атакован 8 октября 2022 года. Тогда взорвался грузовик, перевозивший взрывчатку под видом другого груза. Частично обрушились два автомобильных пролета. В ФСБ заявили, что за преступлением стоят власти Украины. В ночь на 17 июля ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли.

В октябре 2023 года представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост остается важной целью для украинских военных, однако «он будет разрушен, только когда этого потребует ситуация».