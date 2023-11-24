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Коммерсантъ FM
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Минюст объявил Михаила Касьянова иностранным агентом

Министерство юстиции 24 ноября пополнило реестр иностранных агентов, включив в него председателя ПАРНАСа, бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова (уехал из страны в 2022 году) и еще трех человек и одну организацию. Вместе с тем из списка иноагентов был исключен «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб».

Михаил Касьянов (объявлен иностранным агентом) в 2018 году

Михаил Касьянов (объявлен иностранным агентом) в 2018 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Касьянов (объявлен иностранным агентом) в 2018 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно сообщению Минюста, в реестр иноагентов были также включены:

  • историк советской литературы и культуры, сотрудник Центра изучения эго-документов «Прожито» при Европейском университете в Санкт-Петербурге Илья Венявкин,
  • журналист проекта «Можем объяснить» Илья Давлятчин,
  • журналист дагестанской газеты «Новое дело» Идрис Юсупов,
  • ООО «Люди».

Новость дополняется.

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