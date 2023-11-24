Горнолыжный комплекс Terraski park в Нижегородской области под угрозой закрытия

Системы обеспечения горнолыжного курорта Terraski park в селе Шава Кстовского района Нижегородской области выведены из строя. Об этом «Ъ-Приволжье» рассказал собственник проекта Максим Шашков.

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По его словам, повреждены системы управления подъемником, газовые котлы, водяные насосы, заморожены трубы. Нарушено ограждение вокруг горнолыжного комплекса.

Также из Terraski park пропали ратраки (машины, которые укатывают склоны) и снежные пушки, сообщил «Ъ-Приволжье» Максим Шашков.

Он назвал произошедшее в горнолыжном комплексе вандализмом и пояснил, что причина — в конфликте, который происходит между ним и бывшей супругой Екатериной Шашковой.

По словам Максима Шашкова, его бывшая жена была руководителем Terraski park на протяжении последних пяти лет, однако учредитель проекта решил вернуть его в свое управление. Господин Шашков говорит, что бывшую супругу, получившую материальную компенсацию, это не устроило.

Удастся ли восстановить горнолыжный комплекс, чтобы он работал в сезоне 2023-2024 года, Максим Шашков сейчас сказать не может.

Александра Викулова