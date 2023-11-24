«Экотексити» будет вывозить мусор из двух районов Орла за 192 млн рублей

В течение 2024 года мусор из Заводского и Железнодорожного районов Орла будет вывозить местное ООО «Экотексити». Соответствующие контракты планируется подписать 28 ноября, сообщили в горсовете.

Компания получила это право на торгах — согласно порталу госзакупок, она была единственным участником двух аукционов. Она не стала снижать начальную цену контрактов: работы в Заводском районе оценены в 108,8 млн руб., в Железнодорожном — в 83,8 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Экотексити» было зарегистрировано в Орле в 2017 году. Уставный капитал — 2 млн руб. Основной вид деятельности — сбор опасных отходов. Генеральным директором является Сергей Кулешов, бенефициаром — Оксана Смелякова. Выручка компании в 2022 году составила 71,6 млн руб., в 2021-м — 43,7 млн руб., чистая прибыль — 2,3 млн руб. и 67 тыс. руб. соответственно.

С конца 2019 года вывозом мусора в этих районах занимается местное ООО «Экологистик», которое в конце 2020 года получило славу «проблемного перевозчика». По данным горсовета, в этот раз компания не заявилась для участия в торгах.

В горсовете рассказали, что на сегодня в Заводском и Железнодорожном районе есть проблемы не только на площадках частного сектора, но в ряде мест накопления ТКО многоквартирных домов. Представитель регоператора УК «Зеленая роща» Александр Филатов считает, что связано с тем, что «"Экологистик" не способен наладить выход необходимого количества техники». В горсовете пояснили, что регоператор не может расторгнуть договор с перевозчиком, так как у него нет возможности оперативно найти ему замену.

При этом «Зеленая роща» уже оштрафовала «Экологистик» на 3 млн руб. за допущенные нарушения. По данным горсовета, «последние два дня» регоператор привлекает собственные или арендованные единицы спецтехники для ликвидации отходов, которые образовались в зоне обслуживания «Экологистика».

Совокупность всех мер позволит стабилизировать там ситуацию, уверяют в горсовете.

О расторжении контракта с другим транспортировщиком мусора в Орловской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте