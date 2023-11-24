Расходы бюджета Свердловской области вырастут на 10 млрд рублей в 2024 году

Согласовательная комиссия законодательного собрания Свердловской области одобрила увеличение расходов бюджета региона на 10 млрд руб. в 2024 году, сообщили в правительстве региона. В документе учли более 80 предложений депутатов, глав муниципалитетов, представителей общественных организаций и профсоюзов.

В частности, средства направят на строительство и ремонт школ, домов культуры, дорог, спортивных объектов, строительство газопроводов, замену лифтов, поддержку аграриев и пожарную безопасность. Для Екатеринбурга планируют закупить автобусы и трамвайные вагоны.

Напомним, 14 ноября заксобрание Свердловской области приняло проект регионального бюджета на 2024 год в первом чтении. Прогноз доходов составил 407,6 млрд руб., расходов — 423 млрд руб. Дефицит бюджета планировался в размере 15,4 млрд руб. Парламентарии рассмотрят проект бюджета на 2024 год во втором и третьем чтении с учетом принятых изменений 5 декабря.

Василий Алексеев

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