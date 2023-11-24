Театры открывают занавес

Театральные площадки двух столиц открывают предновогодние показы. На самые громкие московские постановки билетов, как выяснил “Ъ FM”, нет вплоть до конца январских праздников. А вот в Санкт-Петербурге варианты в открытой продаже еще есть. Зрителям покажут «Снежную королеву», «Золушку», «Сказки Пушкина», «Сказки Гофмана». Но кроме предновогодних представлений в репертуаре присутствует классика. Среди них редкая постановка «Тристан и Изольда» Вагнера. Театральную афишу декабря изучила Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Страсти по «Щелкунчику» в этом году захватили обе столицы. Консьерж-службы в беседе с “Ъ FM” заявили, что не помнят такого ажиотажа за почти 20-летнюю работу. Клиенты заказывали Большой рядами. Официальная цена билетов на предновогодние показы, которые практически не достать, — 1,5-20 тыс. руб. У перекупщиков — 80 тыс. руб., но в партер.

Первым нашумевший балет даст Мариинский театр 11 декабря, причем сразу в двух версиях — в постановках Василия Вайнонена и Михаила Шемякина. Билеты стоят от 4 тыс. руб. до 15 тыс. руб. и еще есть в открытой продаже.

Москва подхватит новогоднюю сказку 23 декабря. В этот день «Щелкунчик» покажут и в Большом, и в театре Станиславского и Немировича-Данченко. И в последний еще можно попасть. Цена билета — 6,5 тыс. руб. При этом в топе запросов еще одна версия балета, делится директор по маркетингу компании Konsierge Кирилл Рябков:

«"Щелкунчик" в постановке Николая Цискаридзе, который покажут в БДТ в Санкт-Петербурге. Он должен быть очень интересным — клиенты летят, едут. Где-то есть выходы, где-то мы выкупаем квоты заранее. Всегда смотрим на статистику по нашей CRM-системе: что было в прошлом году, как сейчас это можно прогнозировать. Ценник на современные постановки вырос где-то в полтора раза. Если мы говорим про балет, то практически в два раза».

А вот в Европу специальных театральных вылетов, как было раньше, практически нет, добавляет Рябков. И большая часть запросов сейчас поступает на «Дон Карлоса» с Анной Нетребко на сцене «Ла Скала» 7 декабря. Кстати, именно декабрь — самый востребованный месяц для музыкальных театров, говорит завотделом культуры “Ъ” Сергей Ходнев. И обе столицы покажут немало ярких постановок, подчеркивает он:

«Из музыкальных спектаклей в декабре хотелось бы отметить оперу Вагнера "Тристан и Изольда" под управлением британского дирижера Яна Латама-Кенига, которую покажут 17 декабря в театре "Новая опера".

В Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко обращаются к оперетте, у них есть спектакль лучших разных произведений этого жанра "Зимний вечер в Шамони". Многим московским зрителям, возможно, окажется интересна в том числе и санкт-петербургская афиша. Есть, например, опера "Дон Карлос" Джузеппе Верди, в которой главную женскую партию будет петь Хибла Герзмава».

Модные драматические площадки в декабре практически недоступны. Театр на Бронной, к примеру, полностью продал все пять ближайших (премьерных) спектаклей Константина Богомолова «Дачники на Бали». А в Театр наций в канун Нового года еще можно успеть на «Сказки Пушкина». В этом году на фоне высокого спроса есть сложности с билетами и на другие постановки, замечает театральный обозреватель Елена Чураева:

«Если вы готовы провести пять часов в театре, посетить два раза театральный буфет, то "Война и мир" — потрясающий спектакль, который идет на сцене Театра Вахтангова уже три года с огромным успехом.

В Театре Фоменко — "Сон в летнюю ночь", получивший "Золотую Маску". Это хит театра, на который тоже попасть непросто. Если все смотрели или любите совершенно необычный театр, ни на что не похожий, выбирайте любой спектакль Юрия Бутусова. Из самых ярких — "Сын" на сцене РАМТа и "Король Лир" на сцене Вахтангова».

Театры сегодня собирают главную кассу и остаются ведущим игроком на рынке развлечений Москвы. Следом идут выставки. Средняя стоимость оставшихся в продаже билетов на декабрь начинается от 3-4 тыс. руб.

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