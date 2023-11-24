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Врио главы Межгорья Вячеславу Калугину продлили арест на два месяца

Белорецкий межрайонный суд Башкирии продлил арест врио главы Межгорья Вячеславу Калугину на два месяца, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда. Чиновник останется под стражей до 27 января 2024 года.

«Постановление будет обжаловаться в Верховном суде РБ 30 ноября»,— уточнили в суде.

Вячеслав Калугин обвиняется в присвоении денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, с апреля по сентябрь 2021 года он назначал себе премии и иные стимулирующие выплаты, общая сумма которых составила 1,3 млн руб. При этом принимать такие решения мог только председатель горсовета. Вячеслав Калугин не признает вину.

Чиновник находился под арестом с 29 июня до 27 августа. 28 августа Белорецкий суд смягчил меру пресечения на домашний арест, однако в сентябре Верховный суд отменил это решение.

Наталья Балыкова

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