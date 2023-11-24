В Ростовской области из-за отравления угарным газом погибли четыре ребенка

По факту гибели четырех детей от отравления угарным газом в хуторе Шахтенки Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

О гибели четырех детей в возрасте 6, 7, 10 и 15 лет в хуторе Шахтенки Красносулинского района Ростовской области вечером 23 ноября сообщило МЧС. По данным министерства, угарный газ пошел от печи. В этот момент дети находились дома без присмотра взрослых.

«Следователем и криминалистом следственного управления проведен осмотр места происшествия. Обнаружены тела детей 6, 7, 10 и 15 лет, без видимых телесных повреждений с явными признаками отравления окисью углерода. Назначено проведение необходимых экспертиз», — сообщили в СУ СКР по ростовской области.

Милена Костерева