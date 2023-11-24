МЧС предложило предоставлять россиянам выходной при чрезвычайных ситуациях

МЧС подготовило поправки в Трудовой кодекс, которыми предлагается пострадавшим от чрезвычайных ситуаций россиянам предоставлять оплачиваемый выходной и до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты. Как сообщает РБК, поправки должны быть рассмотрены на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 24 ноября.

В законопроекте МЧС указывается, что в трудной жизненной ситуации, сложившейся из-за стихийных бедствий или техногенных аварий, гражданам необходимо свободное время для решения семейно-бытовых вопросов, восстановления утраченных документов и условий жизнедеятельности. МЧС предложило предусмотреть для пострадавших от ЧС россиян новые льготы. Среди них — дополнительный выходной день с сохранением средней зарплаты, а также отпуск без сохранения зарплаты на срок до пяти календарных дней.

Получить право на льготы россияне смогут после одновременного установления фактов проживания в жилом помещении, которое находится в зоне чрезвычайной ситуации, а также нарушения условий жизнедеятельности и утраты имущества в результате ЧС. Согласно законопроекту, эти факты необходимо будет подтверждать через справки от органов местного самоуправления.

С 2018 по 2022 год на территории России было зарегистрировано 1,49 тыс. чрезвычайных ситуаций, жертвами которых стали 513 тыс. человек. В 2022 году в России была зарегистрирована 241 чрезвычайная ситуация, при которых пострадали свыше 191 тыс. человек. По данным МЧС, в 2023 году их количество снизилось на 26%.

Милена Костерева