Ушел после генпрокурора

После визита в Ульяновск генпрокурора РФ Игоря Краснова, который провел в регионе личный прием граждан и предпринимателей, решением регионального руководства уволен министр ЖКХ и строительства Ульяновской области Александр Черепан. Официально областные власти об этом ничего не сообщают, однако источники в облправительстве и администрации губернатора информацию подтверждают, отмечая, что увольнение произойдет 7 декабря, после выхода министра из отпуска. Конкретно причины увольнения собеседники не называют, но подтверждают, что это «итог визита генпрокурора», который отмечал, что «работу органов власти по решению жилищных проблем населения эффективной признать нельзя». Эксперты отмечают, что «на скамейке квалифицированных запасных» руководителей такого опыта и уровня нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Черепан (в центре) открыл счет отставок в правительстве Ульяновской области после визита генпрокурора

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Александр Черепан (в центре) открыл счет отставок в правительстве Ульяновской области после визита генпрокурора

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как стало известно в четверг «Ъ», министр ЖКХ и строительства Ульяновской области Александр Черепан уволен. Никаких официальных сообщений от администрации губернатора и правительства региона не было. В управлении госслужбы и кадров администрации губернатора от комментариев отказались. Сам господин Черепан в четверг был для комментариев ­недоступен.

Источник «Ъ» в администрации губернатора подтвердил эту информацию, заметив, что «таково управленческое решение». Причин отставки он не знает. Собеседник «Ъ» в облправительстве пояснил, что «в принципе, это итог визита генпрокурора». По данным источников в администрации губернатора, официально господин Черепан будет уволен с 7 декабря, до этого момента он находится в отпуске, в который традиционно уходит после окончания подготовки системы ЖКХ региона к зиме.

В минувшую пятницу генпрокурор РФ Игорь Краснов был с рабочим визитом в Ульяновске, где провел личный прием граждан и представителей бизнеса. Как сообщала в официальном пресс-релизе генпрокуратура, жители региона обращались к генпрокурору с проблемами, которые не решались на местном и региональном уровне, среди них — восстановление прав обманутых дольщиков, переселение из аварийного жилья, затягивание сроков строительства соцобъектов, проблемы с реализацией программы обращения с отходами. Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что, «очевидно, работу органов власти по решению жилищных проблем населения эффективной признать нельзя». Он также поручил прокурору области разобраться в ситуациях, «дать принципиальную оценку деятельности чиновников».

Александру Черепану 56 лет, он имеет два высших образования: педагогическое (информатика и вычислительная техника) и юридическое. С 1990 по 2013 год работал на руководящих должностях в организациях ЖКХ Ульяновска. В 2013 году был назначен председателем комитета ЖКХ Ульяновска, в 2014 году — заместителем мэра. В мае 2017 года назначен заместителем министра по проектному управлению министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта. В январе 2019го стал министром энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды, с 2022 года — министром ЖКХ и строительства. В 2010 году Александру Черепану было присвоено звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России».

Действительно, среди проблем в системе ЖКХ региона, освещаемых в СМИ, значительное место занимали проблемы защиты прав дольщиков. В мае этого года после жалоб дольщиков дома 67 по Красноармейской улице (Ульяновск) по материалам прокурорской проверки региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту халатности должностных лиц «Ульяновского областного фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства» и федеральной, фактически государственной компании — «Технический заказчик Фонда развития территорий». Однако все проблемы по долевому строительству были заложены еще в 2014 году, когда строительство дома только начиналось. Большой резонанс вызвало появление в проекте изменений в территориальную схему обращения с ТКО, предусматривающих строительство крупнейшего комплекса в Майнском районе, что вызвало активные протесты жителей района, заявлявших, что это погубит ценные лесные угодья, испортит водоносные слои, от которых идет водозабор для населенных пунк­тов. Схему изменили, полигон в этом районе из планов исключен, однако буквально на днях областной суд признал террсхему недействительной в связи с наличием ряда нарушений, а также претензий предпринимателей, недовольных позицией министерства. Целый ряд проблем в переселении из аварийного жилья возникал в регионе из-за нехватки бюджетных средств и т.п.

Президент регионального фонда профессиональных исследований «РАПИР» Дмитрий Травкин сказал «Ъ», что знает господина Черепана еще с 90х годов, когда сам руководил комитетом по делам молодежи мэрии, а тот возглавлял МУП «Левый берег». «Черепан — достаточно опытный специалист и руководитель в сфере ЖКХ, профессионал. Но министр ЖКХ — это должность „расстрельная“. Это огромное количество разных направлений деятельности и соответствующих проблем, это проблема коммунальных сетей, которые не меняются и с каждым годом становятся все хуже. Это и проблема хронической нехватки средств. И к такому руководителю в любой момент могут быть предъявлены вполне обоснованные претензии. Насколько они достигают порога кадровых решений, это уже вопрос выбора руководства региона. Другое дело, когда такие решения принимаются, возникает вопрос, насколько велика „скамейка квалифицированных запасных“. Иногда сначала решения принимают, потом смотрят на скамейку. Но похоже в данной ситуации руководителей такого уровня и опыта на ней нет»,— сказал эксперт.

Ульяновский общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев также считает, что «отставка Черепана выглядит скорее как аппаратная казнь», «его должность — „расстрельная“», «многие вопросы упирались не столько в Черепана, сколько в отсутствие средств», «и попытка принести в жертву этого чиновника не приведет к решению проблем, тем более что кадровый резерв у губернатора, похоже, исчерпан». «Если честно, по итогам визита генпрокурора все ждали отставки министра природных ресурсов и экологии Гульнары Рахматулиной, по поводу которой сама прокуратура указывала на незаконность госконтракта в полмиллиарда рублей по рекультивации полигона ТКО. Но по ее поводу пока тишина. Я думаю, по итогам визита генпрокурора должны быть сделаны выводы еще по ряду членов правительства Ульяновской области»,— считает ­активист.

Напомним, в августе этого года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере были арестованы мэр Димитровграда Андрей Большаков и бывший первый заместитель губернатора Игорь Эдель.

Сергей Титов, Ульяновск