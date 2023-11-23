В Казани заявили о «языковых гарантиях»

Татарстан намерен отстаивать право регионов называть жилые комплексы и объекты инфраструктуры на национальных языках. Госсовет республики считает, что запрет на такие названия предполагают внесенные в Госдуму поправки в федеральный закон о государственном языке РФ, которые нацелены на борьбу с англицизмами. Депутаты республики решили выступить с предложением дополнить документ «возможностью использования государственных языков республик и языков народов РФ в обозначенных законопроектом сферах», «чтобы борьба против иностранных заимствований… не затронула право народов на сохранение родного языка, гарантированное Конституцией РФ». Свои предложения в Госдуму парламент Татарстана намерен внести до конца ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин (слева) поручил сформулировать для депутата Госдумы Айрата Фаррахова (справа) позицию Татарстана по законопроекту

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин (слева) поручил сформулировать для депутата Госдумы Айрата Фаррахова (справа) позицию Татарстана по законопроекту

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Замечания к внесенным в Госдуму поправкам в федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» на заседании Госсовета республики в четверг от имени парламентского комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам огласил его глава Айрат Зарипов.

«Основной смысл законопроекта — защитить русский язык от использования англицизмов и иностранных слов на территории России. Прежде всего в публичном пространстве: в сфере рекламы, при продаже товаров, выполнении работ либо оказания услуг потребителям… Такая инициатива, безусловно, необходима и достойна поддержки»,— сказал он.

«Между тем ряд предлагаемых изменений ограничивает использование не только иностранных слов, но и государственных языков республик в составе РФ, языков народов РФ»,— заявил господин Зарипов.

В частности, по его словам, согласно предлагаемым поправкам, только русские названия должны быть у жилых комплексов, у объектов транспорта, у школ, больниц, спортивных учреждений.

«Предложенные в законопроекте формулировки не оставляют возможности использования в тех же сферах государственных языков республик и языков народов РФ»,— сказал депутат.

Он считает, что «лишение возможности использования в публичном пространстве значительно сузит среду использования государственных языков республик и языков народов России».

«Хотелось, чтобы борьба против иностранных заимствований… не затронула право народов на сохранение родного языка, гарантированное Конституцией РФ»,— резюмировал Айрат Зарипов.

В итоге Госсовет Татарстана поддержал «концепцию закона», но решил выступить с предложением «доработать» федеральный законопроект «с учетом языковых гарантий и прав народов многонациональной России».

Представлять позицию Татарстана в Госдуме будет депутат от республики Айрат Фаррахов.

Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин поручил Айрату Зарипову «более конкретно подготовить предложения — что нас беспокоит в этой части», чтобы Айрат Фаррахов «по возможности выступил на заседании Государственной Думы при рассмотрении этого законопроекта».

Парламенту республики необходимо успеть внести свои предложения до 1 декабря.

Проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесли в Госдуму 25 октября девять депутатов от фракции «Единой России». В их числе — депутаты от Татарстана: глава комитета по культуре Елена Ямпольская и глава комитета по экономической политике Максим Топилин.

Авторы законопроекта считают обязательным использование русского языка в сфере торговли и настаивают на ограничении использования заимствованных слов в информации для публичного ознакомления потребителей. Сейчас закон позволяет использовать иностранные слова, если к ним сделаны сноски на русском языке того же размера.

При этом, согласно законопроекту, «коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального строительства (в случае строительства многоквартирных домов — наименование жилого комплекса», а также «наименования планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, сведения о которых указываются в положениях о территориальном планировании», должны быть «выполнены на русском языке как государственном языке РФ».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддержит этот законопроект. Предполагается, что документ вступит в силу 1 января 2025 года.

Елена Ямпольская считает, что авторы законопроекта не «ущемили права языков народов Российской Федерации».



«Законопроект о защите русского языка никак не ограничивает право использования государственных языков субъектов Российской Федерации и иных языков народов Российской Федерации»,— написала она в своем Telegram-канале в ответ на решение Госсовета Татарстана.

Она утверждает, что в законе о государственном языке РФ уже «определено право использования государственных языков субъектов РФ и языков народов РФ одновременно с русским языком». «Таким образом, сохраняется и никоим образом не ограничивается право использования в коммерческом обозначении, наименованиях жилых комплексов и прочих объектов капитального строительства, учреждений и т. д. государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации, и других языков народов Российской Федерации»,— заключила она.

При этом депутат Ямпольская обещала, что «все замечания и предложения к законопроекту будут рассмотрены в установленном порядке».

Ольга Кудрина