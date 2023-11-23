Управляющий «Открытия» потребовала 9,8 млрд руб. от Алекперова, Федуна и 4 юрлиц

Конкурсный управляющий АО «Открытие Холдинг» Мария Булатова попросила Арбитражный суд Москвы взыскать около 9,8 млрд руб. убытков в пользу компании с основателя и акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, бывшего вице-президента ЛУКОЙЛа Леонида Федуна и четырех юрлиц — Gatecraft Limited, АО «Капитал», АО «Частные активы» и ООО «Резерв Инвест», следует из сообщения на Федресурсе.

В сообщении говорится, что госпожа Булатова подала заявление на основании решения Арбитражного суда Москвы от 20 июля 2022 года о признании «Открытия» банкротом. Тем же решением Мария Булатова была утверждена конкурсным управляющим кредитной организации. Размер задолженности «Открытия» перед кредиторами был оценен судом в 920 млрд руб.

По состоянию на июль 2017 года, 9,9% акций «Открытия» принадлежали ЗПИФ «Стратегические инвестиции», бенефициарами которого являются господа Федун и Алекперов. Кроме того, бенефициаром «Открытия» была группа «ИФД КапиталЪ», акционерами которой также были совладельцы ЛУКОЙЛа.

21 июля 2023 года конкурсный управляющий подала в Арбитражный суд заявление о привлечении к ответственности 18 бывших руководителей банка и одной консалтинговой компании по долгам кредитной организации. Среди ответчиков — основатель группы «Открытие» Вадим Беляев, бывший президент банка Рубен Аганбегян и компания «АБЕ Консалтинг».

14 сентября столичная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) попросила арбитражный суд Москвы включить в реестр требований кредиторов «Открытие Холдинга» около 2,1 млрд руб. задолженности. Ранее крупнейший кредитор «Открытие Холдинга» — банк «Траст» — объявил намерении погасить требования налоговой инспекции к холдингу в размере около 70 млн руб. В эту сумму входят недоимка и пени.

Эрдни Кагалтынов