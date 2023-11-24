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Коммерсантъ FM
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Инвесторов отселяют от МИДа

Бывшая усадьба Несвицкой встраивается в тренд возврата активов государству

Росимущество и Генпрокуратура добиваются возврата в федеральную собственность переданной более десяти лет назад сторонним структурам исторической усадьбы Несвицкой у здания МИДа в центре Москвы. Юристы высоко оценивают шансы властей: в таких спорах суды редко учитывают срок исковой давности, на который обычно ссылаются ответчики. Массовый возврат в федеральную собственность ранее переданного инвесторам имущества эксперты называют «новым трендом». До сих пор в основном речь шла о значимых промышленных активах, но теперь юристы отмечают «тенденцию и на рынке недвижимости».

Усадьба Несвицкой

Усадьба Несвицкой

Фото: wikipedia.org / Shakko

Усадьба Несвицкой

Фото: wikipedia.org / Shakko

Генпрокуратура и Росимущество 13 ноября обратились в Арбитражный суд Москвы с иском об истребовании из незаконного владения и возврате в федеральную собственность комплекса на Смоленской-Сенной площади, 30, включающего два здания площадью 3 тыс. кв. м и участок площадью 0,4 га, следует из картотеки дел. На недвижимость уже наложены обеспечительные меры в виде запрета Росреестру регистрировать переход прав собственности. Ответчиками по делу выступают АО «Дирекция международных фотовыставок» (ДМФ), ООО «Бизнес лайф» и АО «НРК Фондовый рынок». Связаться с ДМФ не удалось, другие ответчики “Ъ” не ответили. В Росимуществе посоветовали обратиться в Генпрокуратуру, где комментарий не предоставили.

Недвижимость на Смоленской-Сенной площади — объект культурного наследия, усадьба Несвицкой, чья кадастровая стоимость составляет 622,1 млн руб. Объект фигурировал в уголовном деле в отношении бывшего гендиректора ФГУП ДМФ Виталия Страшнова. Он был одним из фигурантов расследования о передаче объектов недвижимости от подконтрольного властям предприятия сторонним структурам, которые затем перепродавали их. Так, особняк на Смоленской-Сенной площади оказался в 2012 году под контролем «Бизнес лайф». Уголовное дело было прекращено за истечением срока давности (см. “Ъ” от 31 января).

Владельцем «Бизнес лайф» в ЕГРЮЛ указан ЗПИФ «Стратегические инвестиции» под управлением «НРК Фондовый рынок». ДМФ находится в собственности РФ и входит в план приватизации. На ее балансе остаются складские и офисные помещения на Люблинской улице (3,5 тыс. кв. м) и соседствующие со спорным активом участки на Смоленской-Сенной площади, следует из пояснений к отчетности ДМФ.

Советник АБ БВМП Дмитрий Палин поясняет, что текущий иск к ДМФ и «Бизнес лайф» направлен на адресную деприватизацию отдельных активов. По его словам, основанием обычно служат выявленные в ходе прокурорских проверок нарушения во время передачи объектов инвесторам.

Такие иски исходно были распространены в отношении крупных предприятий, таких как «Башнефть», Башкирская содовая компания, «Метафракс», отмечает старший юрист ProLegals Ольга Жукова. Но сейчас, по словам адвоката «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, они «становятся тенденцией и на рынке недвижимости». За последний год стало известно как минимум о 15 подобных спорах, инициированных прокуратурой, отмечает он. Требования, уточняет юрист, обычно применяются к компаниям с активами, значимыми для обороны и безопасности, энергетики, транспортной инфраструктуры.

В качестве примера госпожа Жукова вспоминает арест участков «Порта Пермь». Более свежий случай — переход в федеральную собственность семи зданий на Петровской косе в Санкт-Петербурге, о чем сообщал «Деловой Петербург». По информации издания, здесь планировали развивать яхт-клуб структуры владельца УК «Балтинвест» Александра Винника.

Дмитрий Палин вспоминает о нескольких делах по деприватизации активов бывшего станкостроительного завода имени Г. М. Седина в Краснодарском крае. В Пермском крае оспорена приватизация Губахинского химического завода, в Волгоградской области – АО «Волжский оргсинтез», в Ростовской области — Ростовского оптико-механического завода, в Санкт-Петербурге — АО «Коммерческий центр. Транспорт и лес».

Господин Палин считает подобные дела «частью общего тренда, направленного на частичный возврат имущества в госсобственность». «Подход позволяет получить актив с уже произведенными частными инвесторами улучшениями, готовый приносить государству прибыль»,— отмечает Ольга Жукова.

По словам госпожи Жуковой, суд обычно удовлетворяют иски по деприватизации. В отношении прокуроров действует особый порядок исчисления срока исковой давности, а это основной аргумент ответчика при защите от поданного иска, поясняет она. Партнер практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков говорит, что по общему правилу срок по ничтожным сделкам ограничивается тремя годами.

Но в подобных разбирательствах, по его словам, оно часто не применяется из-за размытой формулировки: для лица, не являющегося стороной сделки, срок исчисляется с момента, когда лицо «узнало или должно было узнать» о нарушении прав. Господин Шицле добавляет, что суды сейчас быстро рассматривают инициированные прокуратурой иски о деприватизации. «Ответчикам зачастую отказывают в ходатайствах об истребовании доказательств и назначении судебной экспертизы»,— добавляет он.

Хотя ведущий юрист КИАП Ростислав Кац не склонен считать подобные иски о деприватизации недвижимого имущества новым трендом. «Госорганы в России исторически довольно внимательно относились к законности приобретения частными лицами права собственности на недвижимость, ранее принадлежавшую государству»,— указывает он. Ранее, по словам юриста, с исками обычно обращалось Росимущество, которое теперь нередко поддерживает Генпрокуратура. Ярослав Шицле добавляет, что после передачи имущества в госсобственность судьба актива зависит от волеизъявления госорганов. По словам Дмитрия Палина, Росимущество может передать комплекс в хозяйственное ведение или управление в какое-либо ФГУП, которое сдаст здание в аренду лицу, которое и будет его эксплуатировать.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

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