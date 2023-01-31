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Коммерсантъ FM
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Прокуроры не победили давность

Прекращено уголовное преследование одного из фигурантов громкого дела о хищении зданий в Москве

Как стало известно «Ъ», Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционное представление Генпрокуратуры на решение Басманного райсуда, прекратившего за истечением срока давности уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ФГУП «Дирекция международных фотовыставок» (ДМФ) Виталия Страшнова. Он был одним из фигурантов расследования о хищении и попытке хищения 120 объектов столичной недвижимости, включая несколько исторических особняков в центре столицы. В отношении господина Страшнова в 2020 году Басманный райсуд уже дважды выносил обвинительный приговор, но ни один из них не устоял в апелляции.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении экс-директора ДМФ Виталия Страшнова, обвинявшегося в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), судья Басманного райсуда Евгения Николаева прекратила еще в сентябре прошлого года. До этого одному из фигурантов резонансного расследования о хищениях и попытках хищений более сотни объектов столичной недвижимости, включая исторические особняки в самом центре города, уже дважды в том же Басманном райсуде в особом порядке выносили обвинительные приговоры. Однако ни один из них не устоял в апелляции.

В марте 2020 года подсудимого Страшнова приговорили к четырем годам условно. Через четыре месяца бывший гендиректор ДМФ получил уже реальный срок — три года колонии. В ходе третьего процесса, начавшегося еще в августе 2021 года, Виталий Страшнов, отказавшись признавать вину и разорвав досудебное соглашение, заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности.

Установив, что максимальный срок привлечения к уголовной ответственности в отношении подсудимого истек еще 28 марта 2022 года, суд его просьбу удовлетворил. При этом против прекращения дела по не реабилитирующим Виталия Страшнова основаниям не возражал и гособвинитель.

Тем удивительнее оказалось поданное на решение суда Генпрокуратурой апелляционное представление. В нем надзорное ведомство настаивало на отмене решения суда первой инстанции и направлении дела на новое рассмотрение. По данным «Ъ», речь в возражениях представителя прокуратуры якобы шла о неверно истолкованном Басманным райсудом сроке окончания совершенного преступления. Впрочем, апелляционная инстанция с мнением надзора не согласилась и оставила решение суда первой инстанции в силе.

Как уже рассказывал «Ъ», Следственный комитет России (СКР) считает, что обвиняемый Страшнов входил в преступную группу, которая с 2009 по 2012 год занималась хищением столичной недвижимости, включая исторические особняки в самом центре города. Основным фигурантом следствие долгое время считало экс-главу московского управления Росимущества Анатолия Шестерюка. Однако потом правоохранители решили, что чиновник, выведя из собственности государства недвижимость на миллиарды рублей, всего лишь добросовестно заблуждался. Теперь мужчина проходит по делу в качестве свидетеля, а виноват во всем оказался его бывший помощник Сергей Алексеев. Именно он, считают следователи, в течение многих лет манипулировал не только шефом, но и вообще всем руководством столичного управления Росимущества.

Вместе с господином Алексеевым фигурантами 250-томного уголовного дела являются бывший председатель правления банка «Московский капитал» Виктор Крестин, представлявший интересы сейшельской компании Vergillios LMS Limited Кирилл Посашков и бывший сотрудник правоохранительных органов, ранее судимый Сергей Широков.

Организаторами же предполагаемого мошенничества, в результате которого злоумышленники планировали вывести из госсобственности как минимум 120 объектов недвижимости, СКР считает находящихся в международном розыске гендиректора УК «Проект» Александра Дунаева, его брата и совладельца Финансбизнесбанка Леонида Дунаева, еще одного совладельца этого кредитного учреждения Алексея Болотина, а также бизнесмена Фарида Валеева.

Ущерб, который участники преступной группы успели нанести государству, оценивается в сумму более 2 млрд руб.

Поскольку большинство обвиняемых в масштабной афере скрылись за границей, до суда дошла только часть уголовного дела, в которой говорилось лишь о хищении трех небольших земельных участков на МКАД с находящимися на них АЗС, а также двух особняков в самом центре Москвы — на Поварской улице и Смоленской-Сенной площади.

Виталия Страшнова, чье дело в связи с признанием вины было выделено в отдельное производство, арестовали в 2017 году как раз за участие в хищении находящегося под охраной государства «Дома Несвицкой» 1793 года постройки (Смоленская-Сенная площадь, 30). По версии следствия, с помощью Виталия Страшнова в 2011 году участники преступной группы за 73 млн руб. заполучили принадлежавший ДМФ (100% акций находятся в собственности Российской Федерации) особняк, рыночная стоимость которого составляла более 1,2 млрд руб. По версии следствия, в этом и во всех других случаях схема была одна.

Организаторы преступления уговаривали руководителей разных ФГУП подписывать поручительства по невозвратным кредитам в банке «Российский кредит», залогами по которым выступали как раз занимаемые ими здания.

Получив их, участники «аферы века» сразу же продавали недвижимость другим фирмам. Так было и в случае с усадьбой на Смоленской-Сенной площади, которая в течение месяца сменила четырех владельцев. Сначала из ведения ФГУП «ФТ-Центр» особняк перешел в руки ФГУП ДМФ.

По версии следствия, в 2010 году, чтобы провернуть махинацию, организаторы специально поставили во главе этой фирмы господина Страшнова. Именно благодаря ему недвижимость перешла в собственность некоего ООО «Альфа Торг», которое прямо в день покупки продало ее ООО «Бизнес лайф». Этой организации здание сейчас и принадлежит. После возбуждения уголовного дела Росимущество предпринимало попытки через арбитраж признать эту сделку недействительной, но успехом они не увенчались.

Отметим также, что нет ясности и с судьбой возвращенного еще в августе 2022 года в Генпрокуратуру тем же Басманным райсудом уголовного дела в отношении остальных фигурантов.

По нему десятилетний срок давности также истек. Напомним, что причиной отказа рассмотрения стали многочисленные нарушения норм УПК при составлении обвинительного заключения.

Олег Рубникович

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