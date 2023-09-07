Ответ за уклончивость

Верховный суд РФ (ВС) определит пределы ответственности органа власти, уклоняющегося от продажи имущества в рамках «малой приватизации». Арендатор муниципальной недвижимости просит взыскать с омской администрации убытки за несколько лет, в течение которых он дважды просил о выкупе имущества. По мнению компании, ей должны возместить сумму арендной платы с даты первого обращения за выкупом. Нижестоящие суды отклонили требования. Юристы рассчитывают на поддержку позиции бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

ВС разъяснит, за какой период можно взыскать убытки в связи с затягиванием проведения «малой приватизации». Под ней понимается право малого и среднего бизнеса арендовать государственное или муниципальное имущество (помещения, здания и земельные участки) с условием через несколько лет (минимум два года) при отсутствии нарушений выкупить недвижимость у властей без торгов, но по рыночной цене.

В октябре 2013 года ООО «Управляющая компания "ВиТа"» арендовало у департамента имущественных отношений администрации Омска на пять лет административное здание и гараж. В декабре 2017 года компания решила выкупить имущество и обратилась в департамент, но тот не ответил. В июле 2020 года «ВиТа» направила повторный запрос, и департамент сообщил о проведении оценки рыночной стоимости недвижимости. В январе 2021 года компания получила проект договора купли-продажи строений и участка под ними.

Цена зданий в 24,14 млн руб. устроила арендатора, но он не согласился с оценкой земли в 19,84 млн руб. «ВиТа» обратилась к другому эксперту, который оценил землю в 8,4 млн руб., но с этим уже не согласился департамент. Компании пришлось обращаться в суд, который обязал власти продать участок за 6,28 млн руб., как его оценила судебная экспертиза.

После этого «ВиТа» потребовала взыскать с департамента 4,69 млн руб. убытков, возникших из-за «незаконного уклонения от заключения договора купли-продажи». По мнению компании, власти должны возместить ей арендные платежи с апреля 2018 года. Арбитражный суд Омской области в июле 2022 года удовлетворил иск частично, взыскав 3,44 млн руб. Суд согласился, что при «своевременном исполнении обязанности» властей по продаже имущества внесение арендной платы прекратилось бы с момента заключения договора, но с учетом срока давности ограничил период для расчета убытков последними тремя годами.

Но апелляция отменила решение и отклонила иск полностью, решив, что компания сама «содействовала увеличению размера убытков», не обжаловав бездействие департамента по первому обращению. Такое поведение, по мнению апелляции, говорит об утрате интереса к выкупу имущества. По второму обращению «ВиТы» договор купли-продажи мог быть заключен не позднее 21 ноября 2020 года, а проект договора власти направили в январе 2021 года. То есть убытки можно возместить лишь за эти два месяца, но расходы по аренде за период не подтверждены. Кассация с этой позицией согласилась.

«ВиТа» пожаловалась в ВС, заявляя, что суды не учли нарушения со стороны департамента, а вывод об утрате интереса к выкупу имущества «не соответствует действительности». При этом закон не обязывает «обжаловать бездействие органа для побуждения к исполнению возложенных на него обязанностей». Рассмотрение дела назначено на 28 сентября.

Споры в рамках «малой приватизации» — частое явление, отмечает руководитель юрфирмы «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев. В целом право возместить арендную плату с момента отказа в выкупе имущества ранее признавалось судами, добавляет адвокат юрфирмы Orchards Петр Мацкевич. Но часто бывает, что заявитель вынужден обращаться за «малой приватизацией» повторно, поясняет Алмаз Кучембаев, суды же считают, что неоправданная плата возникает не в случае молчания властей, а при официальном отказе, который обжалован в суде.

Таким образом, ВС должен решить, можно ли привлечь органы власти к ответственности с момента первого уклонения от ответа на предложение о выкупе, что в несколько раз увеличивает сумму убытков. Этот вопрос впервые оказался на рассмотрении экономколлегии, подчеркивает господин Кучембаев.

Советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслан Петручак отмечает, что, помимо бездействия по первому обращению, по второму власти предложили чрезмерно высокую цену. Это, уточняет он, повлекло необходимость урегулирования разногласий в суде, что также увеличило срок вынужденной аренды. Юристы рассчитывают, что ВС встанет на сторону бизнеса. По мнению Петра Мацкевича, такое решение создаст «определенную направленность практики, ориентируясь на которую органы власти не будут затягивать с оформлением выкупа имущества».

Екатерина Волкова, Анна Занина