Депутаты отказались освобождать от земельного налога «Екатеринбург Арену»

На заседании комиссии городской думы по бюджету и экономической политике депутаты отказались освободить «Екатеринбург Арену» от уплаты земельного налога. Пока вопрос не одобрят на комиссии по бюджету, его не вынесут на заседание городской думы.

По словам заместителя министра спорта Свердловской области Ольги Белоножкиной, «Екатеринбург Арене» необходимо еще два года поддержки, чтобы выйти на самоокупаемость. По ее оценкам, на это понадобилось бы 17 млн руб.

«Эти деньги город и так не получал. Поэтому у вас их не заберут, их просто продолжат не давать», — отметила она.

Против продления моратория на уплату земельного налога выступил депутат Александр Колесников, сказав, что за пять лет можно было придумать, как зарабатывать деньги на объекте недвижимости.

«Пять лет вы об этом не думали, а сейчас в одно место прижало и решили — дайте нам еще два года и тогда начнем себя окупать и платить. Область нам денег на социальные нужды тоже не торопится давать», — поддержал его депутат Дмитрий Николаев.

С 2024 года «Екатеринбург Арена» перестанет получать финансовую поддержку из федерального бюджета. По поручению Владимира Путина стадионы, обновленные к чемпионату мира по футболу 2018 года, должны были начать обеспечивать себя самостоятельно к 2024 году.

Напомним, ранее комиссия по бюджету Екатеринбургской городской думы уже рассматривала проект решения об освобождении стадиона от земельного налога. Тогда глава земельного комитета мэрии Геннадий Денисов отметил, что бюджет Екатеринбурга в случае принятия льготы лишится 8,5 млн руб. допдохода от стадиона.

В 2019 году гордума Екатеринбурга освободила стадион «Екатеринбург Арена» от уплаты земельного налога на пять лет. По расчетам, выпадающие доходы со стадиона должны были составить 1,5 млн руб. в год.

Виталий Красиков

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