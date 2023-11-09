«Екатеринбург Арену» могут освободить от земельного налога на два года

Комиссия по бюджету Екатеринбургской городской думы рассмотрела проект решения об освобождении от земельного налога до 2026 года участков, занятых стадионами, на которых количество мест составляет не менее 20 тыс. единиц. Соответствующие обращение в гордуму Екатеринбурга направило министерство физической культуры и спорта Свердловской области.

По словам главы земельного комитета мэрии Геннадия Денисова, с января 2024 года Министерство спорта РФ прекратит финансовую поддержку правительства Свердловской области, направленную на объекты наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. По словам господина Денисова, изменения приведут к увеличению нагрузки на бюджет региона.

Геннадий Денисов отметил, что бюджет Екатеринбурга в случае принятия льготы лишится 8,5 млн руб. дополнительного дохода от центрального стадиона. Депутаты думской комиссии проголосовали за перенос рассмотрения вопроса на следующее заседание и проведение экспертизы счетной палаты Екатеринбурга.

Напомним, в 2019 году гордума Екатеринбурга освободила стадион «Екатеринбург Арена» от уплаты земельного налога на пять лет. По расчетам, выпадающие доходы со стадиона должны были составить 1,5 млн руб. в год.

В августе министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что ведомство выстроило «экономические подходы», связанные с содержанием стадиона властями региона.

Василий Алексеев

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