Первые магазины на месте Decathlon откроются в конце ноября—начале декабря

Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что первые магазины спортивных товаров под брендом Desport на месте точек ушедшей из страны французской сети Decathlon планируется открыть в последнюю неделю ноября—начале декабря.

«Первые магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России. Планируются к открытию около 30 магазинов до конца года. Магазины будут открываться постепенно, по мере формирования ассортимента и поступления товаров»,— рассказал чиновник ТАСС.

Decathlon приостановил работу в России в марте 2022 года. В конце июля 2023-го Минпромторг сообщил, что сеть нашла покупателя на все свои магазины в России, им стала российская компания АРМ (владеет франшизами Mango). Речь шла о продаже 36 объектов Decathlon, находящихся в России,— 35 магазинов и склада.

31 октября АРМ сообщила о запуске сети Desport, магазины которой откроются на месте Decathlon. Расширять ассортимент спортивных магазинов компания планирует как за счет собственных торговых марок, так и других известных брендов. В ближайшее время Desport также планирует открыть свой интернет-магазин.

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «Desport несут в массы».

Александр Кислов