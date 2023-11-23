Гендиректор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко получил банкротный иск от банка

АО «Банк Оренбург» обратилось в арбитражный суд Воронежской области с иском о признании банкротом гендиректора ООО «РВК-Воронеж» Олега Николаенко. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Размер требований не уточняется, решение по заявлению еще не принято.

Согласно картотеке, в этом году «Банк Оренбург» уже обращался в арбитражный суд Оренбургской области с требованием признать господина Николаенко банкротом — из-за задолженности 162,8 млн руб. В иске говорилось, что банк требует признать господина Николаенко банкротом из-за просроченной более чем на три месяца задолженности. Она образовалась в результате заключения договора о предоставлении кредитной линии между АО «Банк Оренбург» и ООО «Нефтекомплекс», в котором гендиректор «РВК-Воронеж» выступил поручителем. Тогда же в качестве обеспечительных мер на имущество господина Николаенко в размере 162,8 млн руб. был наложен арест. В конце сентября суд удовлетворил заявление ответчика и передал дело по подсудности в арбитражный суд Воронежской области.

Господин Николаенко сообщил «Ъ-Черноземье», что «с банком было подписано мировое соглашение — вопрос урегулирован».

Олег Николаенко возглавил «РВК-Воронеж» в конце 2016 года. С 2000-го по 2013 год занимал различные руководящие должности в «ТНК-ВР» и НК «Башнефть», с 2013-го по 2015 год был директором отделения «Урал» НК «Башнефть». В 2015-2016 годах занимал должность первого замглавы Орска. По данным Rusprofile.ru, в 2004 году господин Николаенко был зарегистрирован в Оренбургской области как индивидуальный предприниматель — для аренды прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки. В 2015 году он ликвидировал ИП. Также с 2004 по 2005 год в Оренбургской области работало ООО «Лесные поляны+», которое было зарегистрировано для деятельности летних лагерей. 25% компании принадлежало господину Николаенко.

Алина Морозова

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