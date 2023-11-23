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Коммерсантъ FM
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Госсовет Татарстана принял законопроект о патриотическом воспитании

Депутаты Госсовета Татарстана во втором и третьем чтениях приняли законопроект о патриотическом воспитании граждан. Законопроект был принят депутатами единогласно. Об этом сообщает пресс-служба парламента региона.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Главные цели и задачи такого воспитания заключаются в развитии системы воспитания, повышении престижа государственной службы, совершенствовании подготовки жителей к службе в войсках России, а также в пропаганде защиты Отечества.

В рамках нового законопроекта планируется создать программы и методики по организации и проведению патриотического воспитания детей и молодёжи и повышению их мотивации к службе Отечеству, интереса к изучению истории Отечества.

Для этих целей в Татарстане будут подготовлены специалисты по патриотическому воспитанию. Кроме того, жителям республики будут будут пропагандировать военно-прикладные виды спорта. Также татарстанцы смогут принимать участие в мероприятиях по сохранению и благоустройству воинских захоронений.

Дмитрий Ларин, Казань

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