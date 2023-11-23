Михалков заявил о принципиальной позиции не работать с актерами-релокантами

Кинорежиссер Никита Михалков заявил, что не намерен работать с возвращающимися в страну артистами-релокантами. Он подчеркнул, что это является его принципиальной позицией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Михалков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Никита Михалков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я не хочу и не буду с ними [релокантами] работать. Кто хочет, тот пусть работает»,— рассказал господин Михалков в беседе с журналистами (цитата по «РИА Новости»). Он не стал уточнять, поддерживает ли введение ограничений для возвращающихся в РФ релокантов.

В начале октябре в Госдуме велась дискуссия о негативно высказавшихся по поводу действий РФ известных граждан, покинувших страну после начала спецоперации. Спикер Вячеслав Володин говорил, что таких людей по возвращении могут отправлять туда, «где нет лета». Позже депутат Александр Хинштейн сообщил о проверке некоторых артистов, в том числе Максима Галкина (признан иностранным агентом), артист Александра Гудкова и Александра Ревву, на госизмену.

Александр Кислов