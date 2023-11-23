Умер заслуженный артист Якутии Василий Еремеев

Заслуженный артист Республики Саха (Якутия) Василий Еремеев ушел из жизни в возрасте 44 лет, сообщила пресс-служба Театра эстрады Якутии. Причина смерти не уточняется. По данным агентства SakhaNews, в начале ноября артист был госпитализирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив Василия Еремеева Фото: Архив Василия Еремеева

Прощание с Василием Еремеевым пройдет 26 ноября в Театре эстрады Якутии в городе Якутск. «Коллектив Государственного театра эстрады Якутии выражает скорбь в связи с кончиной нашего коллеги, друга и товарища Василия Еремеева, приносит глубокие соболезнования его матери Полине Иннокентьевне, супруге Марианне, детям Мичийэ и Айархаану»,— говорится в сообщении пресс-службы.

По данным агентства SakhaLife, в связи с уходом артиста из жизни мероприятия, назначенные на 25 и 26 ноября переносятся на декабрь.

Согласно информации на сайте театра, Василий Еремеев служил в нем на протяжении 22 лет. Он был известен как исполнитель песен «Тугу эрэ крдбн», «Уол ырыата» и «Айанньыт ырыата».