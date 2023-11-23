Средний чек автокредита в октябре обновил рекорд

Средний чек автомобильного кредита в России в октябре вырос до 1,56 млн руб., обновив очередной исторический рекорд. По сравнению с сентябрем рост составил 4,5%. Это следует из исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Средний чек кредита на покупку автомобиля растет почти непрерывно с февраля текущего года. Самый большой средний размер автокредитов — в Москве (2,04 млн), Московской области (1,85 млн), Ханты-Мансийском АО (1,68 млн), Санкт-Петербурге (1,83 млн) и Краснодарском крае (1,69 млн).

Значительнее всего размер среднего кредита за октябрь вырос в Ростовской области (+13,6%), Алтайском крае (+9,9%), Нижегородской области (+9,4%), Красноярском крае (+6,9%) и Свердловской области (+6,8%). Снизился средний размер кредита на автомобили в Москве и Белгородской области — на 0,4% и 0,5% соответственно.

Эксперты Национального бюро кредитных историй отмечают, что росту среднего размера автокредита способствует в том числе рост продаж машин из «дружественных» стран, например из Китая. Кроме того, на это также влияет тот факт, что автокредиты дают заемщикам «хорошего кредитного качества», значение персонального кредитного рейтинга которых находится на высоком уровне.

Подробнее о ситуации на рынке автокредитования читайте в материале «Автокредитование возвращается в пандемию».

Анастасия Ларина