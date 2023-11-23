Хуснуллин: план по ремонту дорог в новых регионах перевыполнят на 200–300 км

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях план по ремонту дорог в 2023 году будет перевыполнен на 200–300 км, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, часть дорог была заминирована, часть разрушена при проходе военной техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Марат Хуснуллин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«1,5 тыс. видим уже сейчас гарантированно, до конца года еще 200–300 км дорог приведем в порядок. Мы получили на это уже опережающее финансирование, ни одного дня строители не останавливаются, несмотря на то что там не просто работа — часть дорог были заминированы, часть дорог были разрушены, идет военная техника»,— сказал господин Хуснуллин «России 24» (цитата по ТАСС).

По словам вице-премьера, стоит задача привести региональные дороги в новых территориях к среднероссийскому уровню. Он отметил, что, учитывая «активнейшею стройку по дорожному строительству» в России, в новых регионах нужно работать в 2–3 раза быстрее. Господин Хуснуллин заявил, что для этого есть силы, люди и деньги.

Как ранее стало известно «Ъ», финансирование пятилетнего плана дорожной деятельности в России вырастет с нынешних 13,2 трлн до 15 трлн руб. По данным источников, основной причиной стал рост цен. До 2030 года правительство хочет нарастить почти вдвое протяженность скоростных магистралей, большая часть из которых будут платными.

Подробнее о корректировке «дорожной пятилетки» — в материале «Ъ» «Автотрассам добавят триллионов».

Леонид Уварчев