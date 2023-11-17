Автотрассам добавят триллионов

Правительство увеличивает расходы на дорожное строительство и ремонт: финансирование пятилетнего плана дорожной деятельности вырастет с нынешних 13,2 трлн до 15 трлн руб. Новых объектов в документе будет немного, поясняют источники “Ъ”, прибавка обусловлена инфляцией и ростом цен. Одновременно правительство хочет нарастить до 2030 года почти вдвое протяженность скоростных магистралей, большая часть из которых — около 7 тыс. км — будут платными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Детали по корректировке дорожных планов обнародовал вчера в ходе отраслевой конференции «Автодора» глава департамента строительства аппарата правительства РФ Максим Степанов. В июне 2022 года, напомним, правительство утвердило план дорожной деятельности до 2027 года со списком самых важных для экономики строек и объектов ремонта на федеральных и региональных дорогах с финансированием в объеме 13,2 трлн руб. В конце 2022 года документ скорректировали: финансирование осталось прежним, а часть объектов перенесли на более поздний срок (“Ъ” рассказывал об этом).

Проект вновь скорректированного плана подготовлен Минтрансом, Росавтодором, «Автодором», рассказал вчера господин Степанов, его должны утвердить до конца года. План пролонгируют до 2028 года, финансирование вырастет до 15 трлн руб., следовало из презентации чиновника. Планируется ежегодно приводить в нормативное состояние за счет ремонта, капремонта и реконструкции около 30 тыс. км дорог (столько же, сколько и сейчас). Что касается новых дорог, то до 2028 года планируется построить 6,1 тыс. км автотрасс (в том числе за счет расширения существующих), из них более 1,9 тыс. км — в рамках международного транспортного коридора «Россия» (включает трассы М-11, ЦКАД, М-12, обходы Омска, Новосибирска, Камска и т. д.) и более 500 км в рамках коридора Север—Юг (включает обходы Дербента, Махачкалы, Астрахани и т. д.).

Новые объекты в план добавят, но их будет «немного», пояснил “Ъ” источник в правительстве: основное удорожание произойдет за счет роста цен и инфляции. Актуализация пятилетнего плана теперь будет происходить ежегодно с продлением документа на год, добавляет собеседник “Ъ”. Днем ранее вице-премьер Марат Хуснуллин призывал регионы заниматься проектированием новых объектов в ожидании появления дополнительных средств на строительство.

Максим Степанов говорил и о более дальней перспективе. До 2030 года правительство планирует нарастить почти вдвое общую протяженность скоростных автомагистралей — с нынешних 6 тыс. до 11–12 тыс. км. Причем 7 тыс. км из них будут платными (сейчас — 2,8 тыс. км). Сюда включены объекты «Автодора», региональные проекты и участки федеральных дорог, для реконструкции и расширения которых привлекут внебюджетное финансирование (с переводом в платный режим, как это было, в частности, с М-1 «Беларусь»).

Будет продолжена практика, когда Росавтодор реконструирует своими силами (или строит) дорогу, а потом ее передает в управление «Автодору»: так произойдет с обходом Набережных Челнов, новой трассой от Краснодара до Крымского моста и т. д. Пул таких дорог уже сформирован и обсуждается, рассказал “Ъ” глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, не раскрыв деталей. Смысл схемы в том, что плата за проезд окупает содержание передаваемой дороги, бюджетные деньги на это не нужны, пояснил “Ъ” господин Петушенко.

Увеличить протяженность платных дорог будет «крайне тяжело» в нынешних экономических условиях, признал Максим Степанов. «Ставки высокие, есть инфляция, проекты становятся дороже»,— подтвердил старший управляющий директор департамента кредитования ключевых клиентов ПАО «Сбербанк» Константин Песоцкий. Он сказал, что крупные банки готовы дать 1–2 трлн руб. для финансирования дорожных проектов, но для этого государство должно субсидировать кредитную ставку. Эксперт предположил, что за счет роста нефтегазовых доходов будет расти объем ФНБ, а значит, из фонда можно будет взять больше для дорожного строительства.

Иван Буранов