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Нижегородцы пишут петицию Глебу Никитину против ужесточения проведения абортов

Нижегородцы пишут коллективное обращение на имя губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В нем они говорят, что выступают против принятия регионального закона «О мерах по профилактике искусственного прерывания беременности на территории Нижегородской области» и внесения поправок к федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан».

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Приволжье» писал, что проект областного закона разработало министерство здравоохранения Нижегородской области, а на рассмотрение законодательного собрания его внес губернатор. Чиновники предлагают сделать обязательным УЗИ с демонстрацией сердцебиения плода и консультации с психологом, юристами и представителями духовенства для беременных, задумавшихся об аборте. Кроме того, минздрав считает, что нужно ввести ввести административную ответственность за склонение к абортам.

Поправки к федеральному закону предполагают, что частным клиникам запретят проводить аборты. Такими мерами региональные власти надеются повысить рождаемость.

Как говорится в тексте обращения, право каждой женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве закреплено в ч. 1 ст. 56 закона «Об основах здоровья». В результате региональный закон будет противоречить федеральному.

Кроме того, предложения минздрава и губернатора «нарушают неоспоримые права человек на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, на пользование результатами научного прогресса и их практического применения», а также «право свободно и ответственно принимать решение относительно числа детей, времени их рождения и интервалов между рождениями».

Как представители частных клиник относятся к введению ограничений на аборты

Составители обращения указывают, что по мнению Всемирной организации здравоохранения, ограничение права женщины на прерывание нежелательной беременности ухудшает ее и психологическое, и физическое состояние. Авторы письма ссылают на опыт других стран. Например, в Польше, где аборты запрещены, уровень рождаемости ниже, чем в России.

Также составители петиции полагают, что принятие закона приведет к росту подпольных абортариев и женской смертности.

На данный момент под обращением к главе региона подписались более 1200 нижегородцев.

Александра Викулова

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